Пункты вакцинации от коронавируса в Красноярске 2021: список адресов, необходимые документы, время работы Фото: Мария ЛЕНЦ

Ситуация с COVID-19 в Красноярске сейчас крайне напряженная. Накануне было выявлено 230 зараженных. В регионе ужесточили антиковидные меры. При этом для желающих сделать прививку и обезопасить себя, появилось несколько локаций, где можно поставить заветный укол вне больницы. Рассказываем, где находятся пункты вакцинации от коронавируса в Красноярске 2021.

Фото: Роев Ручей

Пункты вакцинации от коронавируса в Красноярске 2021

- ТЦ «Планета», ул. 9 мая, 77. Второй этаж. Пациентов принимают каждый день, кроме понедельника. Часы работы: 10:00-20:00 часов;

- ЖД-вокзал, ул. 30 июля, 1. Первый этаж. Круглосуточно;

- гипермаркет «Леруа Мерлен» на 9 мая, 77. Часы работы: 8:00-22:00 часов;

- ТЦ «Изумрудный город» на Свободном, ул. Телевизорная, 1, стр. 4. Пациентов принимают каждый день, кроме понедельника. Часы работы: 9:00-21:00 часов;

- парк флоры и фауны «Роев ручей», ул. Свердловская, 293. Пациентов принимают каждый день, кроме понедельника и вторника. Часы работы: 12:00-19:00 часов. Примечание: чтобы поставить прививку, необходимо купить билет в зоопарк. Вакцинация вторым компонентом – бесплатно с выдачей талона с датой и печатью.

- ТК «Атмосфера дома», ул. Вавилова, 1, стр. 39. Прием желающих поставить прививку идет без выходных. Часы работы: 10:00-20:00 часов.

Фото: КрасЖД

ВАЖНО!

Прививка вторым компонентом проводится в том же пункте вакцинации, где поставили первый - через 21 день. Записываться заранее не нужно!

Список документов для пунктов вакцинации в Красноярске 2021

Собирать все свои документы не нужно. Достаточно иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Что грозит желающим купить сертификат о прививке от коронавируса в Красноярске 2021

На фоне массовой вакцинацией населения от ковида, несмотря на толпы к внебольничным пунктам, появились незаконные услуги по покупке сертификата о прививке. Поясним, что такие хитрости обернутся получением судимости, как для производителя, так и для покупателя.

Такие подделки очень быстро «пробиваются». Так, покупателю грозит статья «использование заведомо ложных документов», что может обернуться арестом на 6 месяцев или исправительными работами на 2 года.

Производителю же грозит статья «Подделка, изготовление и сбыт поддельных документов». Наказание предусматривает до 2 лет лишения свободы.

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