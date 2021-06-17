На железнодорожном вокзале в Красноярске открылся пункт вакцинации от коронавируса

Фото: КрасЖД

Пункт вакцинации был открыт 17 июня на первом этаже железнодорожного вокзала в помещении медпункта. Сделать прививку может любой желающий, а работает пункт в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба КрасЖД. Открыт медпункт для ускорения процесса вакцинации.

Новый пункт будет удобен для пассажиров городских и пригородных электропоездов. Теперь они смогут привиться прямо по дороге на дачу или работу. При себе необходимо иметь только паспорт, а также полис ОМС и СНИЛС.

Фото: КрасЖД

Медпункт оборудован специальным холодильным оборудование для хранения вакцины и созданы все условия для проведения процедуры. Кроме того, в кабинете проводится регулярная усиленная дезинфекция. Пункт экипирован вакциной ГамКовидВак.

- Пункт вакцинации на вокзале открыт в рамках взаимодействия ОАО «РЖД» и Министерства здравоохранения Красноярского края, - добавили в КрасЖД.

Добавим, что 16 июня пункт вакцинации от коронавируса был открыт в ТРЦ «Планета» на втором этаже. Работает он с 10:00 до 20:00 часов.

Напомним, что с началом июня в Красноярском крае увеличилось число случаев заболевания коронавирусом. Показатели вернулись к апрельскому графику. В связи с этим краевые власти решили ужесточить контроль за соблюдением масочного режима.

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