В Красноярске открылись еще два внебольничных пункта вакцинации Фото: Мария ЛЕНЦ

Очередные пункты вакцинации появились в ТЦ «Зеленый» и ТЦ «Красноярье».

ТЦ «Зеленый» работает с 08:00 до 20:00, понедельник – выходной;

ТЦ «Красноярье» работает с 10:00 до 20:00, понедельник – выходной.

Новые пункты вакцинации стали 7-м и 8-м по счету в Красноярск. Сделать прививку от коронавируса можно также в ТРЦ «Планета», гипермаркете «Леруа Мерлен», в ТЦ «Изумрудный город» и на ЖД-вокзале. На правом берегу желающих сделать прививку принимают в ТЦ «Атмосфера дома» и в парке флоры и фауны «Роев ручей».

Более подробно ознакомиться с режимом работы внебольничных пунктов вакцинации можно здесь.

- Также прививку можно поставить в любой поликлинике города по предварительной записи, - добавили в оперштабе Красноярского края.

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