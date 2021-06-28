Красноярский директор турагентства отправила туристов на заграничный отдых с положительным тестом на ковид

Фото: Мария ЛЕНЦ

Директор красноярского филиала одного из турагентств Екатерина Семенова отправила своих клиентов отдыхать за границу с положительным тестом на ковид. Девушка подсказала им, как сделать так, чтобы при повторной сдаче ПЦР-тест показал отрицательный результат, а затем рассказала об этом своей аудитории в инстаграм.

- Я им сказала, чтобы они заливали **** куда только можно: в нос, в рот, в уши, чтобы тест у них показал другой результат. Что, в принципе, и получилось – тест они пересдали, и он у них оказался отрицательным, - рассказывает Екатерина.

*(прим.ред. - название препарата не публикуем, чтобы не распространять глубоко сомнительных и, более того, незаконных «рецептов»)

Скриншот: инстаграм Екатерины Семеновой

Оказалось, что положительный тест пришел несмотря на то, что путешественник якобы был привит. В разговоре с изданием «Проспект Мира» Семенова сообщила, что клиники довольно часто ошибаются и выдают ложно-положительные тесты, даже если человек не болеет.

Пара отдыхающих, последовав совету директора турагентства и «искупавшись» в препарате, повторно сдала тесты, получила отрицательные результаты ПЦР-исследования и благополучно улетела в Египет.

- Туристы в итоге не предъявляли тесты, так как со вчерашнего дня такие страны как Египет, Турция, Кипр пускают туристов с прививочными сертификатами и тесты можно не делать. Все вопросы по тестам и сертификатам вы можете задать Минздраву и Ростуризму. Мы действуем в рамках закона и рассказываем туристам правила въезда. Лететь или нет — это уже их личное право, - сообщает директор.

В соцсетях такой поступок вызвал большую негативную реакцию. Комментирующие, мягко говоря, в ужасе:

«Потом мы удивляемся, откуда у нас третья волна и забитые больницы», «Редкая безответственность», «Абсолютный ад».

Многие пользователи отписались, что направили запросы в самые различные инстанции и к руководству Екатерины, с просьбой оценить действия директора турагентства.

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