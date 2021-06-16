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Здоровье16 июня 2021 11:47

В Красноярске теперь можно поставить прививку от ковида вне поликлиники и без записи

Новый пункт вакцинации появился в ТРЦ «Планета»
Юлия КОВАЛЬЮлия КОВАЛЬ
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Фото: Мария ЛЕНЦ

Теперь красноярцы могут поставить прививку от ковида вне медицинских учреждений и без предварительной записи. Как сообщает Роспотребнадзор, новый пункт вакцинации открылся в ТРЦ «Планета».

Туда можно попасть в любой день кроме воскресенья. Работать пункт вакцинации будет с 10 утра и до 20 часов вечера. При этом предварительно записываться на прививку от коронавируса не обязательно. Для постановки вакцины будет достаточно иметь при себе паспорт и СНИЛС.

Привиться вторым компонентом нужно будет через 21 день, сделать это можно будет здесь же, в ТРЦ «Планета».