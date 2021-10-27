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Общество27 октября 2021 18:38

В Красноярске временно закрылся внебольничный пункт вакцинации в «Атмосфере дома»

Он будет открыт по новому адресу
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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В Красноярске временно закрылся внебольничный пункт вакцинации в «Атмосфере дома»

В Красноярске временно закрылся внебольничный пункт вакцинации в «Атмосфере дома»

Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске на время нерабочих дней закрылся прививочный пункт в ТЦ «Атмосфера дома». Как сообщили «КП-Красноярск» в пресс-службе краевого минздрава, пункт откроется по новому адресу.

Как рассказала консультант отдела организации по медпомощи взрослому населению краевого минздрава Наталья Бахарева, администрация ТЦ рассматривала создание «зеленого коридора» для непривитых, чтобы разделить вакцинированных и невакцинированных. Но договориться не удалось.

Этот пункт вакцинации будет перенесен в «Центр общественного здоровья» - на Королева, 10. Сейчас во всех ТЦ, в которых есть пункты вакцинации, рассматривается создание таких «зеленых коридоров».