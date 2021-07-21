Где поставить прививку от коронавируса без очереди в Красноярске 2021: адреса, режим работы, запись Фото: ИВАНОВА Диана

Где поставить прививку от коронавируса без очереди в Красноярске 2021 - это один из самых популярных поисковых запросов в интернете. Однако, адресов и режима работы не достаточно – куда ехать, чтобы получить вакцину побыстрее, в какое время лучше, каким образом оборудованы внебольничные пункты вакцинации в разных районах города? Мы проехались по ним, и рассказываем о каждом.

Карта пунктов вакцинации Фото: ИВАНОВА Диана

Парк флоры и фауны «Роев ручей», ул. Свердловская, 293,

Режим работы: Пн — Вт: нет приема

Ср — Вс: 12:00 - 19:00 Как найти: кабинет расположен возле комнаты матери и ребенка. Условия: Чтобы попасть на вакцинацию, необходимо купить билет в зоопарк. А вот вакцинация вторым компонентом бесплатно с выдачей талона с датой и печатью.

Магазин «Леруа Мерлен», ул. Калинина 82, Режим работы: Пн - Пт: с 10:00 до 20:00 Сб: 10:00 - 16:00 Вс: выходной Как найти: слева от кафе, под вывеской «школа ремонта», чуть правее касс самообслуживания, левый вход. Условия: Просторный кабинет, снаружи есть стол для заполнения документов. Людей нет, найти кабинет легко. Из недостатков местоположение — трудно добраться, так как расположен довольно далеко.

Пункт вакцинации в Леаруа Мерлен на Калинина Фото: ИВАНОВА Диана

ТЦ «Изумрудный город». Ул. Телевизорная 1, строение 4, Пункт 1 компонента:

Режим работы: Пн: санитарный день Вт- Пт: 10:00 - 20:00 Сб- Вс: 10:00 - 17:00 Пункт 2 компонента: Пн: санитарный день Вт- Пт: 10:00 - 20:00 Сб- Вс: 10:00 - 17:00 Как найти пункт первого компонента: Можно идти по стрелочкам на полу. От входа налево, затем поворот направо, прямо до висящей вывески «панама», от нее налево. От «планета одежда обувь» направо. Условия: Пункт будет по левой стороне. Очередь небольшая. Как найти второй пункт: от первого прямо до развилки, потом направо. Будет сразу на повороте по левой стороне.

Изумрудный город Фото: ИВАНОВА Диана

Условия: Что в первый, что во второй пункт очень большая очередь. Ждать придется стоя, может быть душновато. Само по себе место доступное, можно доехать на многих автобусах, можно погулять в парке или сходить в магазин.

ТК на Свободном. Пр. Свободный 1, Режим работы: Пн: выходной Вт - Вс: 10:00 - 20:00 Как найти: От «Лэтуаль» направо к «modis», за магазином с шариками на лестницу, подняться на 3 этаж. Дверь слева.

Пункты вакцинации в ТК "На Свободном" Фото: ИВАНОВА Диана

Условия: Сложно найти пункт (придется подниматься по лестнице на третий этаж), но на стойке администрации с радостью помогут. Людей мало, но есть где присесть. Но

Железнодорожный вокзал: Режим работы: Круглосуточно каждый день. Как найти: Главный вход, вверх по лестнице, налево до спуска вниз на цоколь (спуск справа от таблички «медпункт»). Несмотря на указатели, пункт первого компонента и пункт второго компонента со вчерашнего дня находятся в одном помещении — на цоколе. После спуска повернуть направо, затем еще раз направо, вперед по коридору с аркой. Сразу за аркой справа кабинет. Условия: Очень сложно найти пункт, но зато довольно удобно добираться, поскольку ходит много автобусов. Очередь довольно большая, но не так много, как ожидалось.

ЖД Вокзал Фото: ИВАНОВА Диана

ТК «Атмосфера дома». Вавилова 1, стр.39, Режим работы: Пн: санитарный день Вт - Вс: 10:00 - 20:00 Как найти: Вход 1, вперед до фудкорта, после немного вперед. Между «географией вкуса» и зоомагазином «Лемурр».

Атмосфера дома Фото: ИВАНОВА Диана

Условия: Легко найти, если никуда не сворачивать и идти прямо от указанного входа. Можно присесть, стол только один, пункт довольно маленький, а очередь большая. Ждать будет тяжело.

ТЦ «Красноярье». Красноярский рабочий 120, Режим работы: Пн: санитарный день Вт - Вс: 10:00 - 20:00 Осмотр врачом-терапевтом перед вакцинацией: Вт-Вс до 19:15 Как найти: Главный вход, от него направо между «Билайн» и «МТС», от «Перцев» налево. По правой стороне напротив «Фурии», между «yves rosher» и «тэсселли».

ТЦ Красноярье Фото: ИВАНОВА Диана

Условия: Ничем не примечательный пункт. Кабинет средних размеров, очередь не слишком большая. Присесть не получится, ждать придется стоя.

ТП «Мега». Красноярский рабочий 27, стр. 74, Режим работы: Пн: выходной Вт - Вс: 10:00 - 17:30 Как найти: Самое левое здание, в котором расположена «Аллея». Этаж 3, кабинет 303. Между ломбардом «Дружба» и ООО «Кадастр». Условия: Сложно найти пункт, указатели есть, но их тоже сначала нужно найти. Лестница узкая, подниматься только пешком. Присесть можно, очереди нет. Помещения тесные.

ТЦ "Мега" Фото: ИВАНОВА Диана

ТРЦ «Планета». Ул. 9 Мая, 77. Пункт в ТРЦ. Режим работы: Пн: санитарный день Вт - Вс: 10:00 — 20:00

ТРЦ "Планета" Фото: ИВАНОВА Диана

После 19:00 очередь просят не занимать. Как найти: Фудкорт, Этаж 2, между «Космик» и «Лего» Очередь на вакцинацию 1 маленькая, на вакцинацию 2 — большая. Пункт в «Леруа Мерлен». Режим работы: Пн - Сб: 8:00 - 20:00 Вс - санитарный день Как найти: Слева у входа со стороны планеты. Под вывеской «Творческая мастерская»

Условия: Оба пункта легко найти, расположение удобное и доступное, с транспортом, чтобы добраться, проблем не возникнет. Присесть можно, но из-за того, что очень большая очередь, это будет сложно. Ждать придется долго. В пункте в «Планете» очередь на 1 и на 2 вакцинацию расположены с двух разных сторон от кабинета. В «Леруа Мерлене» удобно оборудовано место для заполнения документов — это отдельный закуток с несколькими столами.

ТЦ «Зеленый». Ул. Мужества 10, Режим работы: Пн: выходной Вт - Вс: 8:00 - 20:00 Как найти: От главного входа слева, на первом этаже. Между «Теле 2» и «Корейской косметикой». Условия: Сложновато найти, пункт очень маленький, негде присесть, большая очередь. В ожидании можно порядком устать. К тому же, сам ТЦ расположен неудобно - до него сложно добираться.

ТЦ "Зеленый" Фото: ИВАНОВА Диана

Напомним, что при себе необходимо иметь паспорт, снилс и полис ОМС. Для поучения цифрового прививочного сертификата необходимо иметь регистрацию на «Госуслугах». У зарегистрированных граждан после второй вакцинации в личном кабинете автоматически сформируется сертификат на русском и английском языках. Его можно будет просматривать онлайн или скачать в формате pdf.

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