В Красноярском крае решили усилить контроль за соблюдением масочного режима Фото: Мария ЛЕНЦ

Оперштаб решил не вводить дополнительные ограничения. Региональное правительство озвучило ряд мер, чтобы остановить коронавирус в Красноярском крае в июне 2021. В итоге на фоне повышаемости распространения ковида оперштаб постановил усилить контроль за соблюдением масочного режима. 15 июня было выявлено 122 случая заражения.

В Красноярском крае начался очередной рост заболеваемости коронавирусом. Так, оперштаб провел заседание по предотвращению распространения коронавируса в регионе.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Зампред правительства Красноярского края Алексей Подкорытов рассказал, что коронавирус в Красноярском крае в июне 2021 года вновь начал активное распространение. В последние две недели красноярцы начали значительно чаще обращаться в больницы с симптомами заболевания.

В регионе растет количество «тяжелых» пациентов, которые находятся в реанимации и на ИВЛ. На данный момент в крае развернуты 2,5 тысячи коек, но их уже не хватает. Поэтому оперштаб решил увеличить количество мест в медучреждениях края.

Ковидные ограничения в Красноярском крае 2021

На заседании оперштаба решили не идти путем Москвы и не вводить дополнительные коронавирусные ограничения. Однако будет усилен контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Городская администрация Красноярска вместе с полицией возобновят рейды по магазинам, остановкам городского транспорта, ТЦ и других общественных мест.

- Решений о введении новых ограничений пока не принято. Однако изменения в указ могут быть внесены, если эпидемиологическая ситуация в крае будет ухудшаться, - отметили в пресс-службе правительства Красноярского края.

Ковидные госпитали в Красноярском крае 2021

Фото: Мария ЛЕНЦ

- 16 июня открывается отделения для больных коронавирусом в онкоцентре на 50 коек;

- 19 июня больных коронавирусом будут отправлять в больницу №7;

- 22 июня открывается корпус для ковидных пациентов в больнице №4 на Кутузова;

- 29 июня больных начнет принимать отделение в Глазном центре.

Губернатор Красноярского края Александр Усс отметил, что медучреждения готовы к приему пациентов, а главная задача на текущий момент – не допустить дальнейшего распространения инфекции:

- Медицинские учреждения края сейчас готовы принять возрастающее количество пациентов с коронавирусной инфекцией. Первостепенная задача – пресечь рост заболеваемости. Справиться с ней мы можем только совместными усилиями. Понятно, что все устали от ограничений. Но иного выхода у нас нет: давайте заботиться о себе, о здоровье окружающих нас родных, коллег и друзей.