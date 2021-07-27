В центре Красноярска открылся пункт вакцинации от коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

В региональном оперштабе сообщают об открытии уже 12-го по счету внебольничного пункта вакцинации. Сделать прививку от коронавируса теперь можно на первом этаже ТК «Квант» по адресу ул. Красной Армии, 10. Часы работы: 10:00-20:00 часов, понедельник – выходной. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Запись не требуется.

С полным списком пунктов вакцинации в Красноярске можно ознакомиться по ссылке. Кроме того, «КП-Красноярск» выяснила, где больше всего очередей на прививку, а где меньше.

- в Красноярск поступила очередная партия вакцины - 30 тысяч доз препарата «Спутник V». На сегодня все больничные и внебольничные пункты региона обеспечены вакциной и готовы принимать жителей, - добавили в оперштабе Красноярского края.

Также привиться можно в любой поликлинике. Для этого необходимо записаться лично или по телефону, на портале www.web-registratura.ru или на портале Госуслуг.

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