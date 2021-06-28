В третью волну коронавируса в Красноярском крае резко выросло количество тяжелых случаев

В Красноярском крае режим обязательной вакцинации пока не объявлен – но этот вопрос может решиться в любой день Фото: Мария ЛЕНЦ

Число заразившихся коронавирусом в Красноярском крае превысило 200 человек за сутки – по сравнению с прошлой неделей суточное количество заболевших составило 157 человек – то есть выросло почти на 25%.

Третья волна коронавируса обещает стать еще более серьезной, чем вторая, – почему?

По информации Роспотребнадзора, отмечается резкое нарастание темпов заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Чаще болеют молодые, теперь в группе риска абсолютное большинство населения - молодёжь в возрасте от 14 до 35, это 28% (данные Красстата).

Все серьезно и у соседей, в Туве коронавирусом заразились сразу 66 детей и восемь взрослых. Всё произошло на территории детского лагеря. Всё началось с ребёнка, у которого внезапно появились симптомы простуды, обследование показало наличие коронавирусной инфекции. Дальнейшие анализы показали те же результаты почти у 25% гостей и сотрудников лагеря. Сейчас СК Хакасии проводит проверку в отношении организаторов детского отдыха в регионе – в их действиях подозревают состав преступления по статье 238 УК РФ – «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

В Хакасии в воскресенье официально заявили о введении обязательной вакцинации отдельных категорий граждан. В них входят сотрудники сферы обслуживания — продавцы, кондукторы и так далее. За отказ им грозит отстранение от работы без сохранения заработной платы.

В Красноярском крае режим обязательной вакцинации пока не объявлен – но этот вопрос может решиться не только в любой день, но и час, - совещания идут постоянно. Пока же борьба с пандемией идет полным ходом, а именно:

Места для больных

В Красноярске большинство госпиталей снова переоборудуют под ковидные – по информации руководства лечебных учреждений, ориентация на пандемию введена в БСМП и Краевой больнице №1. По данным Минздрава на 28 июня 2021 года, в Красноярске закончились места для больных со средним течением коронавируса, тяжелобольных пациентов переводят в отделения интенсивной терапии, а больных с тяжелым поражением лёгких размещают в реанимации – поближе к аппаратам ИВЛ. Теперь новых пациентов с коронавирусом, при отсутствии крайне неблагоприятного течения болезни, размещают в пригородных больницах либо отправляют на домашнее лечение. Так, пациенты уже направлены в больницы Емельянова, Сухобузима и Берёзовки.

Фото: ИВАНОВА Диана

Обучение на «удаленке»

В связи с ростом темпа заболеваемости в крае большинство высших и средних специальных учебных заведений снова переходит на дистанционный режим работы. Первым об уходе на удалёнку заявил Сибирский федеральный университет – пресс-служба заведения сообщила об этом в минувшую пятницу, 25 июня.

Новые пункты вакцинации

В Красноярске открылись три новых пункта вакцинации: к пунктам в «Планете» и на ЖД вокзале добавились станции в «Леруа Мерлен» на 9 Мая, в ТЦ «Изумрудный город» и в экопарке «Роев ручей»*.

По информации Минздрава, количество заболевших в крае продолжает расти с каждым днём, под коронавирус переоборудовано 40 краевых госпиталей. О позитивных цифрах – растёт и число привитых. По состоянию на минувшую субботу, привито уже более 371515 человек, 293683 получили вторую дозу вакцины.

Фото: Мария ЛЕНЦ

КОНКРЕТНО

*Режим работы пунктов вакцинации

ЖД вокзал (ул. 30 июля,1, первый этаж)

Ежедневно, круглосуточно

ТРЦ Планета (ул. 9 Мая, 77, второй этаж, напротив детского центра «Космик»)

Пн – Сб

10:00-20:00

Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей»

Ежедневно

12:00-19:00

ТЦ «Изумрудный город» (первый этаж, рядом с маг. «Планета одежды и обуви»)

Ежедневно

10:00-20:00

Леруа Мерлен (9 Мая, 77)

Ежедневно, 08:00-22:00

При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Вторую прививку нужно будет поставить в том месте, где была поставлена первая вакцина, но через 21 день.

Тем временем ситуация с коронавирусом в Красноярском крае продолжает обостряться. По информации Минздрава, в крае уже перепрофилировано 40 госпиталей, количество заболевших растёт с каждым днём.