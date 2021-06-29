За сутки еще 230 человек заразились коронавирусом в Красноярском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 230 человек. За все время в регионе зафиксировано 77 383 случая заражения COVID-19.

Продолжается прирост случаев выздоровления, он чуть больше, чем день назад. За сутки вылечились от коронавируса 102 человека. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 70 200 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается примерно на одном уровне. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 6 человек. Общей сложности от болезни скончались 3943 красноярца.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 22 405 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 2 207 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 1202. Проведено тестов на коронавирус всего 2 904 651, из них за последние сутки 2 299, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.