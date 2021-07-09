Пункты вакцинации от коронавируса в Красноярском крае 2021: города, документы, время работы, санитарные дни
Фото: Мария ЛЕНЦ
Пункты вакцинации от коронавируса в Красноярском крае 2021 работают в нескольких городах. Помимо краевой столицы, сделать прививку можно в крупнейших населенных пунктах региона. Рассказываем, где в Красноярском крае сделать прививку от ковида, время работы и необходимые документы пунктов.
Пункты вакцинации от коронавируса в Ачинске 2021
Сделать прививку от коронавируса в Ачинске можно в гипермаркете «Лента».
Адрес: 1-й, ул. Юго-восточный микрорайон, 65;
Время работы: 08:00-20:00 часов ежедневно; санитарных дней нет;
Необходимые документы: паспорт, полис, СНИЛС.
Пункты вакцинации от коронавируса в Норильске 2021
Вакцинироваться от COVID-19 в Норильске можно в ТЦ «Арена».
Адрес: пл. Металлургов, 10;
Время работы: рабочие дни – с 13:00 до 19:00; выходные дни – 12:00-18:00; санитарных дней нет;
Необходимые документы: паспорт, полис, СНИЛС.
Пункты вакцинации от коронавируса в Сосновоборске 2021
Привиться от ковида в Сосновоборске можно в Доме Быта.
Адрес: ул. Ленинского Комсомола, 21, 3-й этаж, помещение 21;
Время работы: 10:00-20:00 часов ежедневно; санитарных дней нет;
Необходимые документы: паспорт, полис, СНИЛС.
Пункты вакцинации от коронавируса в Канске 2021
Поставить вакцину в Канске можно в ТЦ «Порт Артур».
Адрес: ул. 40 лет Октября, 62, стр. 4;
Время работы: 10:00-20:00 часов ежедневно; санитарных дней нет;
Необходимые документы: паспорт, полис, СНИЛС.
Пункты вакцинации от коронавируса в Канске 2021
В Минусинске сделать прививку можно в Центре культурного развития.
Адрес: ул. Народная 17;
Время работы: 10:30-18:30 часов; санитарный день – воскресенье;
Необходимые документы: паспорт, полис, СНИЛС.
ВАЖНО!
Записываться на вакцинацию не нужно. Прививка от коронавируса вторым компонентом делается в том же пункте вакцинации, где поставили первый с интервалом в 21 день.
Кроме того, пункты вакцинации от коронавируса работают и в Красноярске. Список адресов, время работы, какие нужны документы и когда выходные дни, можно посмотреть здесь.
Добавим, что прививку можно также поставить в 83 медучреждениях Красноярского края.
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