Пункты вакцинации от коронавируса в Красноярском крае 2021: города, документы, время работы, санитарные дни Фото: Мария ЛЕНЦ

Пункты вакцинации от коронавируса в Красноярском крае 2021 работают в нескольких городах. Помимо краевой столицы, сделать прививку можно в крупнейших населенных пунктах региона. Рассказываем, где в Красноярском крае сделать прививку от ковида, время работы и необходимые документы пунктов.

Пункты вакцинации от коронавируса в Ачинске 2021

Сделать прививку от коронавируса в Ачинске можно в гипермаркете «Лента».

Адрес: 1-й, ул. Юго-восточный микрорайон, 65;

Время работы: 08:00-20:00 часов ежедневно; санитарных дней нет;

Необходимые документы: паспорт, полис, СНИЛС.

Пункты вакцинации от коронавируса в Норильске 2021

Вакцинироваться от COVID-19 в Норильске можно в ТЦ «Арена».

Адрес: пл. Металлургов, 10;

Время работы: рабочие дни – с 13:00 до 19:00; выходные дни – 12:00-18:00; санитарных дней нет;

Необходимые документы: паспорт, полис, СНИЛС.

Пункты вакцинации от коронавируса в Сосновоборске 2021

Привиться от ковида в Сосновоборске можно в Доме Быта.

Адрес: ул. Ленинского Комсомола, 21, 3-й этаж, помещение 21;

Время работы: 10:00-20:00 часов ежедневно; санитарных дней нет;

Необходимые документы: паспорт, полис, СНИЛС.

Пункты вакцинации от коронавируса в Канске 2021

Поставить вакцину в Канске можно в ТЦ «Порт Артур».

Адрес: ул. 40 лет Октября, 62, стр. 4;

Время работы: 10:00-20:00 часов ежедневно; санитарных дней нет;

Необходимые документы: паспорт, полис, СНИЛС.

Пункты вакцинации от коронавируса в Канске 2021

В Минусинске сделать прививку можно в Центре культурного развития.

Адрес: ул. Народная 17;

Время работы: 10:30-18:30 часов; санитарный день – воскресенье;

Необходимые документы: паспорт, полис, СНИЛС.

ВАЖНО!

Записываться на вакцинацию не нужно. Прививка от коронавируса вторым компонентом делается в том же пункте вакцинации, где поставили первый с интервалом в 21 день.

Кроме того, пункты вакцинации от коронавируса работают и в Красноярске. Список адресов, время работы, какие нужны документы и когда выходные дни, можно посмотреть здесь.

Добавим, что прививку можно также поставить в 83 медучреждениях Красноярского края.

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