Ужесточение антиковидных мер в Красноярском крае: губернатор подписал указ о закрытии детских развлекательных зон и фуд-кортов

Ужесточение антиковидных мер в Красноярском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

Третья волна коронавируса наступила, как и предрекали специалисты. Суточный прирост заболевших растет. Утром 18 июня общее количество заразившихся COVID-19 (с начала пандемии) составило 69 011 человек, а за сутки прирост составил 134. Тогда как 15 июня было 122 случая заражения, а в первых числах июня показатели варьировались от 93 до 96 случаев.

По итогу заседания оперативного штаба, которое прошло 15 июня, губернатором края было принято решение об усилении контроля над соблюдением мер безопасности в общественных местах. Особенно масочного режима – с этим у нас по-прежнему сложно: несмотря на то, что рейды проводятся ежедневно (в кафе, автобусах, на остановках и в магазинах), многие горожане либо игнорируют маски, либо носят их ненадлежащим образом.

Новые ограничительные меры 15 июня вводить не стали. Но анонсировали: решение не окончательное, все зависит от ситуации. Сейчас стало понятно: без ужесточения не обойтись.Впереди День города – с 24 по 27 июня, запланировано много мероприятий вживую, концерты и локации. К сожалению, скопление народа в общественных местах может только усугубить ситуацию.

Проблему могла бы решить массовая вакцинация, но многие красноярцы по-прежнему отказываются от нее. Поскольку прививаться или нет у нас – дело добровольное, власти намерены усилить мотивацию населения.

Итак, исходя из сложившейся ситуации губернатор Красноярского края подписал указ об ужесточении мер, направленных на борьбу и предупреждение распространения корнавирусной инфекции. Конкретно:

- Согласно изменениям уже завтра, 19 июня, работу должны приостановить детские развлекательные центры и игровые комнаты, расположенные в торгово-развлекательных центрах. Фуд-корты в ТРЦ смогут работать только в режиме обслуживания на вынос и доставки заказов.

- Помимо этого, ужесточается контроль над соблюдением масочного режима и прочих санитарных норм для граждан и организаций.

Добавим, что изменения в указ были внесены из-за резкого роста количества заболевших коронавирусной инфекцией.

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