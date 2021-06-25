Что грозит желающим купить сертификат о прививке от коронавируса в Красноярске Фото: Александр РОГОЗА

Коронавирус в Красноярске и крае продолжает распространяться. Так, за последние сутки ковидом в регионе заразились еще 185 и умерли 9 человек. Поэтому все больше красноярцев вакцинируются, одновременно полицейские предупреждают: если кому-то придет в голову купить поддельный сертификат о вакцинации (а такие предложения уже есть в интернете) это приравнивается к подделке документов. Рассказываем, что грозит желающим купить сертификат о прививке от коронавируса в Красноярске.

Что грозит желающим купить сертификат о прививке от коронавируса в Красноярске

Продаются ли сертификаты в Красноярске и крае понять трудно. Полиция от комментариев отказалась. Но в Москве уже возбуждено 24 уголовных дела по факту продажи прививочных сертификатов. Три из них уже направлены в суд.

Так или иначе, желающим купить поддельный сертификат, лучше одуматься. Как пояснил «КП-Красноярск» юрист Николай Алмаев, покупка поддельных документов карается законом:

- Купившие подделку рискуют попасть под статью «использование заведомо ложных документов». Им грозит штраф в размере зарплаты или иного дохода до 6 месяцев, обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до 2 лет, либо арест до 6 месяцев. Кроме того, использовать такой сертификат – это жизнь в постоянном страхе. Подделку могут не распознать в одном месте, но распознают в другом. Это делается очень легко! Учетные базы работают очень хорошо. «Пробить» настоящий ли сертификат с занесением в реестр или нет – труда не составит.

Что грозит за изготовление поддельного сертификата о прививке от коронавируса в Красноярске

Николай Алмаев отмечает, что для тех, кто изготавливает и торгует поддельными документами, наказание будет еще более суровым:

- Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы. Причем, раскрываться такие преступления будут быстро. Повторюсь, что современные базы данных и реестры хорошо «собраны». В Москве с этим сейчас хорошо работают.

Как получить сертификат о вакцинации в Красноярске

Документ выдается после проставления прививок. На портале госуслуг пациент получает сертификат с занесением в реестр. Он содержит данные человека, сделавшего прививку, данные учреждения и QR-код, который и является главным инструментом определения подлинности.

Если после скана высвечивается информация, которая не соответствует реальным данным человека, то вывод однозначный – подделка.

Курорты для тех, кто не прошел вакцинацию, будут закрыты

24 июня губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сделал заявление. С 1 августа все местные курорты будут закрыты для тех, кто не сделал прививку. Сертификаты о вакцинации от коронавируса будут требоваться в санаториях, пансионатах и тд.

Многим потребовались прививки, сертификаты с занесением в реестр. Но, как известно, вакцина ставится с перерывом в 21 день, и многие элементарно не успеют пройти процедуру. Тогда у многих и возникает идея – купить сертификат? И люди ищут, где, как, какая цена? Но это плохая идея, так как гораздо проще вакцинироваться, чем узнавать, где купить и какая цена «липы», которая может стоить свободы.