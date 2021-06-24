«Заработать иммунитет можно двумя способами»: в красноярских пунктах вакцинации образовались гигантские очереди Фото: Мария МИШКИНА

Масочный режим, закрытые торговые центры и общий локдаун – чего стоит ждать от третьей волны коронавируса? Не успели красноярцы с облегчением выдохнуть, как статистика заболевших COVID-19 резко поползла вверх. Кто-то запасается масками, кто-то ограничивает контакты, а кто-то идёт на крайние меры – количество решивших привиться в Красноярске растёт с каждым днём.

Но не все жители города стремятся поскорее защитить себя от вируса – в социальных сетях мнения сильно разнятся. Кто-то призывает к ответственности за здоровье близких, кто-то серьёзно сомневается в эффективности вакцины. Однако в недавно открывшихся дополнительных пунктах вакцинации – в ТЦ «Планета» и на железнодорожном вокзале – постоянные очереди.

Фото: Мария МИШКИНА

По информации Минздрава на 24 июня, количество заболевших в Красноярском крае за сутки достигло 158 человек (для сравнения, 3 июня прирост заболевших составил 96 человек, 10 июня заболел 101 человек, а неделю назад этот показатель равнялся уже 134).

Так сможет ли повсеместная вакцинация остановить третью волну пандемии? Главный врач КГБУЗ «КМКБСМП им. Н.С. Карповича» Сергей Гребенников:

- Скажу, опираясь на наш практический опыт. В базовом инфекционном госпитале БСМП сейчас отмечается значительный рост числа обращений пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Возраст больных, как 65+, так и молодые. Это пациенты с тяжелой и среднетяжелой степенью течения болезни. Чтобы остановить рост, необходимо, чтобы был сформирован популяционный иммунитет, то есть не менее 70% населения должны иметь иммунитет к данной инфекции, только в этом случае мы сможем остановить пандемию. Заработать иммунитет можно двумя способами: драматичным - переболев с риском получить осложнения, либо безопасным и действенным - сделать прививку. По наблюдениям врачей нашего базового инфекционного госпиталя – в основном, пациенты, находящихся сейчас на лечении, были не привиты, также отмечаются единичные обращения привитых, которые не нуждаются в лечении. Что касается дополнительных мер, по-прежнему не следует пренебрегать мерами неспецифической профилактики – обязательно надевайте маски в местах скопления людей в закрытых помещениях, соблюдайте социальную дистанцию и регулярно обрабатывайте руки антисептиком.

Фото: Мария МИШКИНА

Прививаться или нет – личное дело каждого, но в свете последних событий вполне очевидно, что «на войне все средства хороши».

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