В красноярском зоопарке откроют пункт вакцинации от COVID-19 Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей» - одно из самых посещаемых мест в городе. Гостей тут, особенно на выходные, целые толпы. Поэтому решено открыть третий по счету в Красноярске внебольничный пункт вакцинации от коронавируса именно здесь, на территории зоопарка.

Уже завтра, 26 июня, в комнату матери и ребенка приедут специалисты с вакциной и будут принимать всех желающих, записываться сюда предварительно не нужно. Из документов нужны будет паспорт и СНИЛС, перед прививкой придется заполнить анкету, указать наличие / отсутствие заболеваний. Какой вид вакцины будет использоваться, пока сказать не можем.

Как рассказали в администрации зоопарка, приходить на территорию нужно в медицинских масках и желательно соблюдать дистанцию в 5 зайцев. Прививочный пункт будет работать с 12 до 19 часов ежедневно.

Добавим, что сейчас в Красноярске работают уже два внебольничных пункта вакцинации – в ТРЦ «Планета» и на железнодорожном вокзале.