Нерабочие дни в Красноярском крае с 30 октября по 7 ноября 2021 года: что закрыто и что будет работать Фото: Мария ЛЕНЦ

Период с 30 октября по 7 ноября 2021 года объявлен в Красноярском крае нерабочими днями. Об этом заявил губернатор Александр Усс. Рассказываем, что это значит: что закрыто и что будет работать

Ситуация с коронавирусом в Красноярском крае обострилась до предела. За 20 октября в регионе ковид нашли у 523 человек. Региональные власти уже утвердили систему QR-кодов, которая начнет работать с 1 ноября.

Также опубликованы новые ковидные ограничения в регионе. Кроме того, в Красноярском крае официально объявлена четвертая волна коронавируса. В краевой столице и ряде городов региона продолжают работать внебольничные пункты вакцинации от коронавируса.

Так, красноярцы будут отдыхать с 30 октября по 7 ноября 2021 года. По опыту начала пандемии в 2020 году, зарплата работников будет сохранена.

Школы уйдут на каникулы. В детских садах будут организованы дежурные группы. Министерство образования края рекомендует всем красноярским школам организовать каникулы во внерабочую неделю – с 30 октября по 7 ноября 2021 года. Соответствующее письмо было направлено во все районные и городские администрации.

Кафе вновь перестанут работать после 23:00, для доступа в кинотеатры и на спортплощадки будут нужны QR-коды, а танцевальные площадки и вовсе станут запрещены. Как сообщают в правительстве региона, ограничения в работе общепита не коснутся обслуживания на вынос, доставки заказов, организации питания для работников, деятельности общепита в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и станциях, на автовокзалах и автостанциях, объектах дорожного сервиса.

С детскими садами ситуация несколько иная. Министерство образования Красноярского края рекомендует организовать дежурные группы в дошкольных учреждениях. Режим работы будет регулировать руководство детских садов.

Кроме того, красноярцам с 30 октября по 7 ноября 2021 года позволят ездить по полосам, выделенным для общественного транспорта. В разрешенных местах установят знаки дополнительной информации 8.5.2 "Рабочие дни", 8.5.3 "Дни недели". Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, это правило распространяется и на все нерабочие дни.

ВАЖНО!

После публикации обновленного антиковидного указа все может измениться. В данной статье указана информация, актуальная на 25 октября 2021.

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