В Красноярском крае объявили нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября 2021 года Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае объявили нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября 2021. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, все из-за начала четвертой волны коронавируса:

- В ближайшие дни будут внесены изменения в антиковидный указ. Его подготовят с учетом рекомендаций, озвученных президентом Владимиром Путиным и Роспотребнадзором, - передают в правительственном телеграм-канале.

Напомним, что по всей России нерабочей неделю с 30 октября по 7 ноября объявил президент РФ Владимир Путин. Однако у регионов был выбор начать нерабочую неделю раньше, а также продлевать ее по своему усмотрения, ориентируясь на эпидемиологическую обстановку.

Напомним, что 25 октября в Красноярском крае зафиксирован 581 случай заражения коронавирусом. Также добавим, что с 1 ноября в Красноярском крае вводится система QR-кодов. Как пользоваться сертификатами о вакцинации мы писали здесь.

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