Где найти и как пользоваться QR-кодом в Красноярске 2021: инструкция на госуслугах для вакцинированных и переболевших коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

В Красноярском крае ужесточили антикоронавирусные меры. Среди новшеств – ввод системы QR-кодов для вакцинированных и переболевших, который анонсировался заранее. Рассказываем, где найти и как пользоваться QR-кодом в Красноярске 2021: инструкция на госуслугах для вакцинированных и переболевших коронавирусом.

Где найти QR-код для посещения общественных мест в Красноярске 2021

Чтобы найти свой QR-код, будучи привитым от коронавируса, необходимо:

- зайти на Госуслуги и написать в строке поиска «вакцинация»;

Скриншот с портала Госуслуг

- Вам выпадет список, в котором будут пункты «Мои QR-коды» или «Сертификат вакцинированного»;

- Жмете на один из пунктов. Вас перенесет на страницу с QR-кодом;

- После нажатия «Мои QR-коды» вас перенесет на страницу с вашим кодом, остается только нажать на пункт «посмотреть». Если вы нажали на «Сертификат вакцинированного», то сразу перейдете на страницу со своим кодом. Там же кликаете «скачать». Все! QR-код у вас на телефоне. Его также можно распечатать.

Скриншот с портала Госуслуг

Для переболевших коронавирусом доступен пункт «Сведения о перенесенном заболевании». Кликаете на него и получаете QR-код.

Как пользоваться QR-кодом для посещения общественных мест в Красноярске 2021

После того, как вы нашли свой QR-код, необходимо скачать его или распечатать. Если вы идете в общественное место, то достаточно просто показать код контролеру. Он отсканирует информацию.

Что делать если QR-код не скачивается

Если же скачать QR-код не удастся, в Google Play и App Store можно скачать приложение «Госуслуги СТОП коронавирус». Для входа в систему необходимы те же данные, что и на «обычных» Госуслугах. И сертификат, и QR-код будут доступны в нем на экране.

ВАЖНО!

Вы не можете получить QR-код, если переболели коронавирусом более 6 месяцев назад, либо если вам не ставили диагноз «коронавирус», либо если ПЦР-тест подтвердил у вас коронавирус, но вы не обращались к врачу. Также QR-кода нет у тех, кто получил медотвод от вакцинации.

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