В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразились еще 523 человека, а умерли 22 Фото: Мария ЛЕНЦ

20 октября в Красноярском крае диагноз «коронавирус» подтвердился у 523 человек. Как сообщает стопкоронавирус, за все время в регионе зафиксировано 124 547 случаев заражения COVID-19.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса 415 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 110 243 пациента.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 22 человека. Общей сложности от болезни скончались 6 278 пациентов.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 35 627 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 3 621 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 2 663. Проведено тестов на коронавирус всего 3 856 548, из них за последние сутки 8 827, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.