В Красноярском крае объявили о начале четвертой волны коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

Руководитель Красноярской краевой клинической больницы Егор Корчагин сообщил о начале четвертой волны коронавируса в регионе. Как сообщает телеканал «Енисей» он объявил об этом на заседании профильного комитета в Законодательном Собрании.

По словам Корчагина, четвертая волна началась раньше, чем прогнозировалась. Еще летом глава краевого минздрава Борис Немик предполагал, что она начнется в конце октября 2021 года.

Рост числа заболевших начался еще 18 сентября. Так, 19 октября в Красноярском крае за сутки ковидом заразились более 500 человек. На данный момент в стационарах находятся 3 887 человек. Занятость коечного фонда составляет 86%. Пик заболеваемости в Красноярском крае ожидается в период со 2 по 10 ноября, после чего волна пойдет на спад.

В связи с обострением ситуации краевые власти приняли решение ввести систему QR-кодов в Красноярском крае. Инструкция по использованию здесь. В Красноярске и других городах региона продолжают работать пункты вакцинации.

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