Как будут работать школы и детские сады в Красноярске в нерабочие дни 30 октября по 7 ноября 2021 года: каникулы, дежурные группы
Фото: Мария ЛЕНЦ
В правительстве края рассказали, как будут работать школы и детские сады в Красноярске в нерабочие дни 30 октября по 7 ноября 2021 года. Власти советуют школам отправить учеников на каникулы, а детским садам организовать дежурные группы.
Министерство образования края рекомендует всем красноярским школам организовать каникулы во внерабочую неделю – с 30 октября по 7 ноября 2021 года. Соответствующее письмо было направлено во все районные и городские администрации.
С детскими садами ситуация несколько иная. Министерство образования Красноярского края рекомендует организовать дежурные группы в дошкольных учреждениях. Режим работы будет регулировать руководство детских садов.
Добавим, что в 2021 году в Красноярском крае дети стали чаще болеть коронавирусом в тяжелой форме. Один ребенок погиб.
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