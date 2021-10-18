В Красноярском крае вновь ограничат работу ресторанов и введут QR-коды: внесены изменения в указ об антиковидных мерах

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае вновь внесены изменения в указ об антиковидных мерах – рестораны и кафе вновь перестанут работать после 23:00, для доступа в кинотеатры и на спортплощадки будут нужны QR-коды, а танцевальные площадки и вовсе станут запрещены. Как сообщают в правительстве региона, ограничения в работе общепита не коснутся обслуживания на вынос, доставки заказов, организации питания для работников, деятельности общепита в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и станциях, на автовокзалах и автостанциях, объектах дорожного сервиса.

Так, заведения общепита с 19 октября перестанут работать после 23:00 и до 7:00, а танцевальные площадки продолжают оставаться под запретом.

Театры, кинотеатры, концертные организации, дворцы, дома культуры и другие учреждения культуры и искусства по 14 ноября включительно будут работать при заполнении залов не более чем на 50% от общей вместимости с равномерной рассадкой зрителей.

Спортивные мероприятия по 14 ноября будут также проводиться с заполняемостью 50%. Но с 15 ноября заполняемость объектов культуры и спорта увеличится до 70% от общей вместимости при условии равномерной рассадки зрителей.

Также с 1 ноября доступ зрителей, достигших 18 лет, на культурные и спортивные мероприятия будет при наличии одного из следующих документов:

- действующего QR-кода, подтверждающего вакцинацию гражданина;

- действующего QR-кода о перенесенном заболевании COVID-19 (если с даты выздоровления гражданина прошло не более шести месяцев);

- оригинала сертификата о профилактических прививках на бумажном носителе;

- оригинала справки на бумажном носителе, подтверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию;

- оригинала справки на бумажном носителе, подтверждающей прохождение курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

Напомним, в крае ужесточен контроль за соблюдением масочного режима и прочих санитарных норм для граждан и организаций.

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