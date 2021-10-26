Как будут работать вузы в Красноярске в нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября 2021 года: какие уйдут на дистант, какие на каникулы Фото: Мария ЛЕНЦ

Стало известно, как будут работать вузы в Красноярске в нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября 2021 года. Некоторые учреждения уйдут на отдых, а какие-то – на дистант. Напомним, ранее минобр края рекомендовал школам уйти на каникулы, а детским садам – организовать дежурные группы.

Как будет работать СФУ в нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября 2021 года

Сибирский Федеральный Университет уходит на каникулы. Студентам выдадут задания, которые нужно выполнить к выходу с нежданных каникул. Университет будет закрыт. Зайти внутрь смогут только сотрудники, обеспечивающие жизнедеятельность зданий.

Что касается сотрудников, то их заработная плата сохранится:

- Нерабочие дни с сохранением заработной платы для сотрудников (пятидневка): с 1 по 3 ноября. 4 и 5 ноября – выходные, - передают в СФУ.

При этом 30 октября будет считаться рабочим днем. Преподавателям в дистанционном формате предстоит проконсультировать студентов по самостоятельным работам. Работать вуз начнет с 8 ноября.

Как будет работать КГПУ им. В.А. Астафьева в нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября 2021 года

Педагогический университет перейдет на дистанционное обучение с 30 октября по 7 ноября. В вузе отметили, что возможно продление дистанта и после нерабочей недели. Все зависит от эпидемиологической обстановки в Красноярске. С текстом приказа можно ознакомиться по ссылке.

Как будет работать СибГУ им. М.Ф. Решетнева в нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября 2021 года

В Аэрокомическом вузе неделя с 30 октября по 7 ноября объявлена нерабочей с сохранением зарплаты.

Но нерабочая неделя не равно каникулам. Поэтому для студентов организовали дистант. Полноценно работать вуз начнет уже 7 ноября.

Как будет работать КрасГАУ в нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября 2021 года

Аграрный университет пошел по пути СибГУ. Студенты отправятся на дистанционное обучение:

- Предусмотренные расписаниями занятия, текущие и промежуточные аттестации обучающихся всех форм обучения и всех уровней профессионального образования с 30 октября по 07 ноября 2021 г. проводить с применением дистанционных образовательных технологий посредством электронной информационно-образовательной среды университета (ЭИОС), - указано в приказе.

Учебные корпуса будут закрыты. Работать там будут только сотрудники, обеспечивающие жизнеспособность. Остальным вход возможен только в случае «крайней необходимости».

Как будет работать КрасГМУ в нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября 2021 года

Как сообщили «КП-Красноярск» в пресс-службе университета, дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими. И студенты, и преподаватели отправятся на каникулы. Дистанционного обучения не будет.

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