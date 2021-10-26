Справка для дежурной группы в детские сады Красноярска в нерабочую неделю 2021: нужны ли документы от родителей Фото: Мария ЛЕНЦ

С 30 октября по 7 ноября 2021 года в Красноярском крае объявлена нерабочая неделя. Школам в это время порекомендовали уйти на каникулы, детсады же продолжат работу, но в другом формате. Рассказываем, нужна ли справка для дежурной группы в детских садах Красноярска во время нерабочей недели 2021.

Напомним, Министерство образования Красноярского края рекомендует организовать дежурные группы в дошкольных учреждениях. Режим работы будет регулировать руководство детских садов.

Чтобы узнать, как будет работать ваш детский сад, необходимо обратиться непосредственно в учреждение. Как рассказали КП-Красноярск в пресс-службе регионального минобра, дошкольные учреждения должны опросить родителей воспитанников, чьи дети нуждаются в посещении детсадов. После этого каждый детский сад должен составить план приема таких малышей.

При этом никаких определенных справок и других документов от родителей не требуется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как будут работать школы и детские сады в Красноярске в нерабочие дни 30 октября по 7 ноября 2021 года: каникулы, дежурные группы

В правительстве края рассказали, как будут работать школы и детские сады в Красноярске в нерабочие дни 30 октября по 7 ноября 2021 года. Власти советуют школам отправить учеников на каникулы, а детским садам организовать дежурные группы. (подробнее)