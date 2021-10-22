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Общество22 октября 2021 11:56

Красноярцы смогут ездить по автобусным полосам без штрафов с 30 октября по 7 ноября

«Выделенки» работают только в будние дни
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске с 30 октября по 7 ноября автолюбители смогут ездить по выделенным полосам без штрафов там, где установлены знаки дополнительной информации 8.5.2 "Рабочие дни", 8.5.3 "Дни недели". Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, это правило распространяется и на все нерабочие дни.

Отметим, что передвижение по специальным полосам для общественного транспорта обычным автомобилистам в будние дни запрещено. Ездить по «выделенки» могут только маршрутные автобусы, троллейбусы и такси, имеющие лицензию. Но в выходные это правило не работает. А так как в России дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими, то автолюбители смогут воспользоваться автобусными полосами.

В ГИБДД отметили, что камеры будут фиксировать все остальные нарушения в том же режиме – нельзя превышать разрешенную скорость и заезжать за стоп-линию.