Указ губернатора о нерабочих днях в Красноярском крае с 30 октября по 7 ноября 2021: официальный текст Фото: Мария ЛЕНЦ

В регионе приближается дата нерабочей недели. Уже стало известно, как будут работать детские сады, школы и вузы. Также известно, что в крае будет действовать система QR-кодов, без них нельзя будет войти в большинство общественных мест. Публикуем полный текст указ губернатора о нерабочих днях в Красноярском крае с 30 октября по 7 ноября 2021. Ознакомиться с указом можно также по ссылке.

О внесении изменений в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Президента Российской Федерации от 20.10.2021 № 595 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.», статьей 90 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631 «О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», учитывая Перечень поручений Президента Российской Федерации от 24.10.2021 № Пр-1998, письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю от 22.10.2021 № 24-00-17/02-16138-2021, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края» следующие изменения: в преамбуле: слова «статьей 90» заменить словами «Указом Президента Российской Федерации от 20.10.2021 № 595 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.», статьей 90»; слово «учитывая» заменить словами «учитывая Перечень поручений Президента Российской Федерации от 24.10.2021 № Пр-1998,»; слова «от 08.10.2021 № 24-00-17/02-15197-2021,» заменить словами «от 08.10.2021 № 24-00-17/02-15197-2021, от 22.10.2021 № 24-00-17/02-16138-2021,»; пункт 1.7.1 дополнить абзацем следующего содержания: «осуществлять мероприятия, предусмотренные пунктом 1.7.3 настоящего указа (с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно).»; дополнить пунктом 1.7.3 следующего содержания: «1.7.3. Установить, что с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно доступ граждан, достигших возраста 18 лет, в здания торгово-развлекательных центров осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и при наличии одного из следующих условий: действующего QR-кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг «Госуслуги. Стопкоронавирус» (далее – QR-код), которым подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации; действующего QR-кода о перенесенном заболевании COVID-19 (если с даты выздоровления гражданина прошло не более шести календарных месяцев); оригинала сертификата о профилактических прививках на бумажном носителе, содержащего сведения о получении гражданином второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации; оригинала справки на бумажном носителе, подтверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и что с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев, полученной в медицинской организации; оригинала справки на бумажном носителе, подтверждающей прохождение курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции, полученной в медицинской организации, осуществившей вакцинацию. Гражданин вправе представить QR-код, предусмотренный абзацами вторым и третьим настоящего пункта, на электронном устройстве или на бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства. Работники торгово-развлекательных центров или иные лица, осуществляющие допуск граждан в указанные объекты, обязаны осуществить проверку соответствия данных о гражданине, содержащихся в QR-коде либо в документах, указанных в абзацах четвертом – седьмом настоящего пункта, сведениям о гражданине, содержащимся в документе, удостоверяющем личность.»; в абзаце первом пункта 1.8.4: слова «с 1 ноября 2021 года» заменить словами «с 30 октября 2021 года»; в абзаце первом пункта 2.9.3: слова «с 1 ноября 2021 года» заменить словами «с 30 октября 2021 года»; дополнить пунктами 3.11.8, 3.11.9 следующего содержания: «3.11.8. Рекомендовать работодателям, деятельность которых не приостановлена в соответствии с федеральными и краевыми правовыми актами, направленными на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, освободить от работы в течение 2 дней с сохранением заработной платы работников при вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). 3.11.9. Установить, что граждане, которые до вступления в силу настоящего указа приобрели билеты (электронные билеты), абонементы на посещение объектов и (или) мероприятий, предусмотренных пунктами 1.8.4, 2.9.3 настоящего указа, вправе их посетить 30, 31 октября 2021 года без предъявления документов, указанных в пунктах 1.8.4, 2.9.3 настоящего указа.».

2. Опубликовать указ на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).

3. Указ вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

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