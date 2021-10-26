С 30 октября для посещения торговых центров жителям Красноярского края понадобятся QR-коды

Для входа в ТРЦ с 30 октября понадобятся QR-коды Фото: Мария ЛЕНЦ

Губернатор Красноярского края Александр Усс внес изменения в указ об коронавирусных ограничениях. Об этом сообщили в пресс-службе региона.

С 30 октября для посещения торговых центров жителям Красноярского края понадобятся паспорт (или другой документ, удостоверяющий личность) и QR-код либо о вакцинации, либо о перенесенном ковиде. Вместо электронного сертификата можно предъявить оригиналы на бумажном носителе. Дети в ТРЦ могут попасть только с родителями, и только при наличии QR-кодов.

Аналогичные правила входа приняты с 30 октября при посещении концертов, кинотеатров и театров.

Жители, которые приобрели билеты на мероприятия до вступления в силу указа, смогут посетить мероприятия 30 и 31 октября без предоставления документов.

Также, работодателям рекомендовано давать два выходных с сохранением оплаты для сотрудников, прошедших вакцинацию.

Напомним, ранее, в Красноярском крае была объявлена нерабочая неделя с 30 октября по 7 ноября.

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