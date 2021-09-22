Что делать, если не дали отопление в Красноярске 2021: телефоны «горячих линий» ЖКХ

Что делать, если не дали отопление в Красноярске 2021: телефоны «горячих линий» Фото: Мария ЛЕНЦ

Отопительный сезон в Красноярске 2021 начался 18 сентября. Однако множество домов еще не получили тепло. Кто-то жалуется на холодные батареи, у кого-то они чуть теплые. У красноярцев возникает вопрос «Что делать, если не дали отопление в Красноярске 2021». Администрация опубликовала телефоны горячих линий в районах. Организации ЖКХ делают все возможное, чтобы тепло попало в квартиры.

Куда обращаться, если не дали отопление в Красноярске 2021

Изначально по вопросам подачи тепла в квартиры красноярцам советуют обращаться в управляющую компанию. Если же там помочь не могут, либо отказываются, тогда в дело вступают «горячие линии». Их работа организована по поручению мэра Сергей Еремина.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Телефоны «горячих линий»

Центральный район: 227-38-76;

Октябрьский район: 247-01-10;

Железнодорожный район: 221-20-64;

Советский район: 220-19-86;

Свердловский район: 261-18-33;

Кировский район: 222-37-37;

Ленинский район: 264-16-73.

Кроме того, во время отопительного сезона в Красноярске 2021 работает «горячая линия» по вопросам ЖКХ:

Телефон «горячей линии» по вопросам ЖКХ: 8 (800) 333-70-07.

Часы работы «горячих линий» по вопросам отопления в Красноярске 2021

Звонки принимаются по будням. Часы работы: 9:00-18:00 часов. Перерыв на обед: 13:00-14:00 часов. В таком режиме «горячие линии» проработают 2 дня.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Вечером 23 сентября на вопросы красноярцев об отопительном сезоне 2021 ответят руководители районов.

Часы работы телефона «горячей линии» по вопросам ЖКХ: 9:00-22:00 часов. Звонок бесплатный.

Сколько домов уже подключены к отоплению в Красноярске 2021

Как сообщает пресс-служба мэрии Красноярска, на данный момент к центральному отоплению подключены 92,6% зданий.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В пресс-службе СГК сообщают, что все отопительное оборудование готово и работает. Коммуникационные сети прошли все необходимые испытания еще летом.

Почему в квартире холодно, несмотря на начало отопительного сезона в Красноярске 2021

- Завоздушенные стояки;

- Ремонт сетей в доме или аварийные ситуации;

- Система подачи отопления в дом не вышла на максимум.

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