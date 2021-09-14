Когда в Красноярске дадут отопление 2021: тепло появится в квартирах в сентябре Фото: Мария ЛЕНЦ

Обсуждение старта осенне-зимнего периода в Красноярске и крае началось еще в начале сентября. Отопление уже получили жители северных территорий региона. Что касается краевой столицы, здесь вопрос также решен. Рассказываем, когда в Красноярске дадут отопление 2021, а тепло появится в квартирах.

Когда в Красноярске дадут отопление 2021

Фото: Мария ЛЕНЦ

Как сообщает министерство ЖКХ Красноярского края, что многое зависит от погоды. Красноярцам необходимо дождаться момента, когда в течение 5 суток средняя температура воздуха будет держаться на уровне ниже +8 градусов.

Первоначально планировалась начать отопительный сезон в Красноярске 2021 в 20-х числах сентября. Однако 14 сентября стало известно, когда дадут отопление. Дата – 18 сентября 2021. Тепло в квартиры поступит уже в субботу. Об этом рассказал мэр Красноярска Сергей Еремин.

- Вроде и солнце днём ещё согревает, однако ночью уже подмораживает, утром на улице реально прохладно. Даже на утреннюю велопрогулку поехал сегодня в тёплой куртке. И в квартире, и на работе уже неуютно, - заявил градоначальник.

Что делать, если отопление в Красноярске не дадут вовремя

В министерстве ЖКХ края сообщают, что если 18 сентября 2021 трубы останутся холодными, необходимо обратиться в свою управляющую компанию.

Телефон горячей линии по вопросам ЖКХ: 8 (800) 333-70-07.

Позвонить можно в будние дни – понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00. Звонки бесплатные.

Готовность к отопительному сезону в Красноярске 2021

Фото: Мария ЛЕНЦ

Как передают в пресс-службе СГК, все отопительное оборудование готово к началу осенне-зимнего отопительного сезона. Коммуникационные сети и котельные прошли летние испытания.

Социальные объекты: поликлиники, школы, детские сады можно подключить уже сейчас:

- Соответствующие письма уже направили представители части соцобъектов. Жилые дома также можно подключить: для этого необходимо провести собрание всех собственников жилья в доме и вынести решение, которое будет приложено к заявке. Заявка оформляется обычным письмом с подписью руководителя организации, указать два адреса:

660123, Красноярск, Малаховская, 5, — для решения техвопросов;

660099, Красноярск, Республики, 37, — для учета в расчетах. Письма направлять по адресу tgk13@sibgenco.ru.

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