Отопительный сезон в Красноярске 2021: когда тепло поступит в квартиры

Рассказываем, когда начнется отопительный сезон в Красноярском крае в 2021 году Фото: Мария ЛЕНЦ

Отопительный сезон в Красноярске 2021 начнется в начале третьей декады сентября. Однако в северных районах Красноярского края тепло уже начало поступать в квартиры. Готовность к осенне-зимнему периоду 100-процентная, сообщают в региональном министерстве ЖКХ. Рассказываем, когда начнется отопительный сезон в Красноярске.

Где отопительный сезон в Красноярском крае 2021 уже начался

Как «КП-Красноярск» рассказали в пресс-службе регионального министерства ЖКХ, подача тепла началась в населенных пунктах севера Красноярского края:

- Туруханский район;

- Мотыгинский район;

- Таймырский Долгано-Ненецкий район;

- Эвенкийский район;

- Норильск.

Когда отопительный сезон начнется в Красноярске 2021

Что касается Красноярска и окрестностей, то здесь ситуация другая. Нам необходимо дождаться, когда среднесуточная температура воздуха опустится ниже +8 градусов и продержится на этом уровне 5 суток. По прогнозу синоптиков, ниже +8 градусов температура опустится в Красноярске и центральных района в 20-х числа сентября.

9 сентября в мэрии Красноярска состоялось заседание, на котором была обозначена ориентировочная дата старта отопительного периода. Ожидается, что тепло начнет поступать в трубы квартир красноярцев 20 сентября.

Однако основной ориентир – погодные условия. Напомним, что по прогнозу Гидрометцентра, среднемесячная температура сентября в Красноярске составит +10,1 градус.

Куда обращаться по вопросам отопления и ЖКХ в Красноярском крае 2021

Телефон горячей линии по вопросам ЖКХ: 8 (800) 333-70-07.

Позвонить можно в будние дни – понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00. Звонки бесплатные.