5 актуальных вопросов об отопительном сезоне в Красноярске 2021-2022 Фото: Мария ЛЕНЦ

Отопительный сезон в Красноярске 2021-2022 стартует в грядущую субботу 18 сентября. При этом примерно на половине территории региона вопрос «когда дадут отопление?» уже не актуален, тепло начало поступать в трубы. 5 главных вопросов об отопительном сезоне в Красноярске 2021-2022

Почему отопление в Красноярске дадут именно 18 сентября

Фото: Мария ЛЕНЦ

Причины для такого решения две:

- из-за погоды: за окном существенно похолодало, особенно в ночное время. А по нормативу если в течение пяти суток среднесуточная температура опускается ниже +8 градусов, то нужно запускать котельную;

- в этот день большинство красноярцев будут дома. Управляющие компании смогут сразу выяснить, какие есть недостатки в системе отопления и сразу выслушать жалобы жильцов.

Куда жаловаться на холод в квартирах после начала отопительного сезона в Красноярске 2021

Фото: Мария ЛЕНЦ

Через неделю после старта отопительного периода в приемной администрации каждого района будет организована «горячая линия», где специалисты получат информацию от горожан. Все жалобы будут обработаны, а проблемы устранены. А через две недели после старта городская администрация проведет общегородскую линию.

Пока же обращаться по вопросам начала отопительного сезона можно обращаться по следующим контактам:

Телефон горячей линии по вопросам ЖКХ: 8 (800) 333-70-07.

Позвонить можно в будние дни – понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00. Звонки бесплатные.

Но перед этим необходимо обратиться с возникшей проблемой в управляющую компанию. Если отклика нет, тогда уже звонить на горячую линию.

Оплата за отопление по факту в Красноярске 2021-2022

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители платят за отопление по принципу: сколько потребили – столько и оплатили. Система расчетов за коммунальную услугу становится прозрачной и понятной для красноярцев.

Суть в следующем: летом батареи холодные, то и платить за них не надо. В зимний период же потребление тепла выше, поэтому, и платить за отопление придется больше.

Основной плюс такого подхода – отсутствие перерасчета за отопление.

Принцип следующий:

- за три летних месяца в платежке стоит цифра 0 рублей;

- первые «реальные» цифры в квитанциях появляются в октябре – за сентябрь;

- если в доме общедомовой счетчик, то суммы меняются от минимальной, если тепло, до максимальной в морозные периоды;

- если общедомового прибора нет, то 9 месяцев в году сумма фиксирована.

Готовность к отопительному периоду 2021-2022 в Красноярске

Фото: Мария ЛЕНЦ

Первый заместитель мэра Красноярска Владислав Логинов рассказал, что степень готовности составляет 90%. По его словам, единственной проблемой является недостаточная готовность отдельный управляющих компаний.

Сейчас идет работа с проблемными УК. Если они не устранят недостатки, будут применены санкции.

Перевод частного сектора Красноярска на электроотопление

Фото: Мария ЛЕНЦ

Перевод частного сектора на электроотопление начнется с 1 января 2022 года. На электроотопление перейдут такие крупные микрорайоны как Покровка, Николаевка, Суворовский, Бадалык.

В общей сложности на новый вид отопления перейдут более 15 тысяч домов. Такая мера необходима для улучшения экологической ситуации в Красноярске.

Добавим, что с 1 января 2022 года на электроотопление перейдут первые 3600 потребителей энергии.

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