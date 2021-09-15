Частные дома в Красноярске начнут переводить на электроотопление с 1 января Фото: Мария ЛЕНЦ

Частный сектор в Красноярске начнут переводить на электроотопление уже с 1 января 2022 года. Технических сложностей этот процесс не имеет, сообщил на встрече с журналистами в пресс-центре «Комсомольской правды»-Красноярск первый заместитель главы города Владислав Логинов.

Микрорайонов с частными домовладениями в городе немало. Самые крупные Покровка, Суворовский, Николаевка, Бадалык. В общей сложности около 15, 5 тысяч объектов, которые с наступлением холодов они вносят свою лепту в негативное воздействие на экологию. Когда начнется замена угля на альтернативный источник тепла, положительные изменения станут заметны.

На это и рассчитана специальная программа, которая сейчас реализуется. В ней задействованы правительство края, администрация города, Сибирская генерирующая компании и «Россети-Сибирь». Сначала был проведен опрос 19 тысяч абонентов, проживающих в этих 15,5 тысячах домов: готовы ли они. При положительном ответе начали прорабатывать детали. И уже с 1 января первых 3600 потребителей начнут переводить на электроэнергию.

По словам Владислава Логинова, требует доработки система оплаты и учета. Совместно с министерством тарифной политики рассматривается такой тариф, чтобы он не отразился дополнительными затратами на бюджет потребителя. Либо в том размере, как есть сейчас, либо, в идеале, принести экономию.