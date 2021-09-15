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Общество15 сентября 2021 8:23

Красноярцы положительно оценили переход на оплату отопления по факту

Вопросов в минувшем сезоне задавали не там много, как ожидалось
Елена СЕРЕБРОВСКАЯЕлена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярцы положительно оценили переход на оплату отопления по факту

Красноярцы положительно оценили переход на оплату отопления по факту

Фото: Мария ЛЕНЦ

Процесс перехода на оплату тепла по факту начался в Красноярском крае поэтапно. С 1 сентября 2020 года такая схема заработала в пяти муниципальных образованиях, в этом году еще в двух. Жители платят по принципу: сколько потребили – столько и оплатили. Система расчетов за коммунальную услугу становится прозрачной, понятной для жителей. То есть если летом батареи холодные, то и платить за них надо. И наоборот: зимой из-за низких температур потребление тепла выше, следовательно, и строчка в платежке «тяжелее».

- Честно говоря, мы ожидали больше вопросов и негатива от жителей Красноярска. Но все прошло достаточно гладко, люди отнеслись с пониманием. Сегодня, на начало осенне-зимнего периода,мы увидим в платежках относительно маленькие суммы, которые соответствуют расходам, понесенным потребителями за предоставленное им тепло, - рассказал Евгений Афанасьев, министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края в пресс-центре «Комсомольской правде»-Красноярск.

Таким образом, уходит в прошлое такое понятие, как перерасчет за тепло. Действительно, многие это оценили. Хотя поначалу и были вопросы, но ресурсники терпеливо и не раз поясняли, как производят расчеты по-новому. Напомним, что в платежках за три летних месяца в строчке «отопление» стоит 0 рублей. Заполняется эта строчка только в квитанции, которую жители получают в начале октября – за сентябрь. Если в доме стоит общедомовой прибор учета, суммы меняются от минимальной к максимальной (в морозные месяцы) и обратно. Если в доме нет общедомового прибора учета, то 9 месяцев в году стоит одинаковая сумма.