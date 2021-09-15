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Общество15 сентября 2021 13:42

В Красноярске каждое лето активизируются управляющие компании – мошенники

Подделывая протоколы, они переводят дома к себе
Елена СЕРЕБРОВСКАЯЕлена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске каждое лето активизируются управляющие компании – мошенники

В Красноярске каждое лето активизируются управляющие компании – мошенники

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске существуют управляющие компании, которые при помощи мошеннических действий переводят себе многоквартирные дома. Подобные случаи бывают круглый год, но наиболее активный процесс происходит в летний месяцы. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказал Евгений Скрипальщиков, руководитель Службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края:

- Когда в городе отключается отопление и идет подготовка к новому периоду, активизируются недобросовестные управляющие компании. Вместо того, чтобы заниматься проблемами жилого фонда, они начинают перетаскивать к себе дома из других УК. Идет подделка протоколов решения собственников жилья. Начиная с мая этого года в Службу поступило около 300 заявлений о выборе иных управляющих организаций. И не все они составлены законно.

Ведомство собирается заключить соглашение с прокуратурой и полицией, чтобы иметь возможность оперативно принимать меры, исключить заходы на дома мошеннических управляющих организаций.