В Красноярске каждое лето активизируются управляющие компании – мошенники Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске существуют управляющие компании, которые при помощи мошеннических действий переводят себе многоквартирные дома. Подобные случаи бывают круглый год, но наиболее активный процесс происходит в летний месяцы. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказал Евгений Скрипальщиков, руководитель Службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края:

- Когда в городе отключается отопление и идет подготовка к новому периоду, активизируются недобросовестные управляющие компании. Вместо того, чтобы заниматься проблемами жилого фонда, они начинают перетаскивать к себе дома из других УК. Идет подделка протоколов решения собственников жилья. Начиная с мая этого года в Службу поступило около 300 заявлений о выборе иных управляющих организаций. И не все они составлены законно.

Ведомство собирается заключить соглашение с прокуратурой и полицией, чтобы иметь возможность оперативно принимать меры, исключить заходы на дома мошеннических управляющих организаций.