Красноярцам объяснили, почему отопительный сезон начнется с субботы 18 сентября Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярские власти назвали дату начала отопительного сезона – в субботу 18 сентября. По двум причинам. Во-первых, из-за погоды: за окном существенно похолодало, особенно в ночное время. А по нормативу если в течение пяти суток среднесуточная температура составляет 8 градусов, то нужно запускать котельную. Вторую причину озвучил замглавы города Владислав Логинов в пресс-центре «Комсомольской правды»-Красноярск:

- Это наиболее удобный день, когда люди будут дома. Управляющие компании смогут отработать, какие будут недостатки в системе отопления, когда можно будет опросить жильцов на предмет, как поступает тепло. Эти выходные мы будем использовать максимально эффективно, чтобы в многоквартирные дома качественно запустить отопление.

Через неделю после старта отопительного периода в приемной администрации каждого района пройдет «горячая линия», где ответственные лица получат информацию от населения. Если есть проблемы – отработают их, устранят. А через две недели после старта мэрия проведет общегородскую линию.

- Это будет контрольная точка, когда в каждой комнате каждого жителя Красноярска должно быть тепло, - подытожил Владислав Логинов.