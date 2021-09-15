Готовность Красноярска к отопительному сезону составила 90 % Фото: Мария ЛЕНЦ

На 15 сентября готовность Красноярска к отопительному сезону составила 90%, сообщил на встрече с журналистами в пресс-центре «Комсомольской правды»-Красноярск замглавы города Владислав Логинов.

- Но стальные проценты нам настолько важны, что мы сейчас находимся в оперативной стадии взаимодействия со всеми службами, отвечающими за процесс. Мы довольны не всеми управляющими компаниями, конкретно – теми, которые неэффективно подготовились к сезону, - пояснил он.

В числе таких проблемных управленцев – Сибирское отделение РАН, его объекты расположены в основном в Академгородке. Ежегодно там имеются замечания по подготовке теплоисточников и жилого фонда. За подписью главы города даже было направлено официальное письмо в Министерство просвещение РФ с просьбой оказать содействие в этом вопросе. Есть нарекания и к УК «Орбита», которая обслуживает дома в районе улицы 2-й Брянской. Низкая готовность у санатория «Енисей». У них есть считанные дни, чтобы устранить недостатки.