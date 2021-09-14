Отопительный сезон в Красноярске начнется с 18 сентября Фото: Мария ЛЕНЦ

Если у вас дома холодно и некомфортно, то эта новость – для вас: отопительный сезон в Красноярске начнется в субботу, 18 сентября. Об этом на своей странице в «Инстаграме» рассказал глава города Сергей Еремин. Добавим, что изначально планировалось запускать котельные с понедельника 20 сентября. Но условия всегда диктует погода: днем солнце еще пока согревает, а ночью температура значительно снижается. И в результате среднесуточная температура приближается к 8 градусам – а это как раз тот показатель, при котором пока давать тепло в квартиры.

Все отопительное оборудование, начиная с котельных и заканчивая домовыми сетями, прошло летний ремонт и испытания и теперь готово к работе. Собственно социальные учреждения (школы, больницы, детсады) можно подключить уже сейчас, достаточно обратиться в Сибирскую генерирующую компанию.

Что делать, если в субботу и воскресенье тепло не поступит в квартиры? Упреждая этот вопрос, отвечаем: не паниковать, а позвонить в свою управляющую компанию и выяснить.