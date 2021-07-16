Дело Анатолия Быкова: последние новости на 16 июля 2021 Фото: Мария ЛЕНЦ

Дело Анатолия Быкова продолжает находиться в топе новостных повесток Красноярска. Рассказываем последние новости по делу Анатолия Быкова на 16 июля 2021.

В последние недели красноярский бизнесмен Анатолий Быков стал все чаще появляться в новостных сводках. Все началось 10 июля, когда на «Avito» появился интересный лот – на продажу был выставлен особняк Быкова в Удачном.

Коттедж Быкова Фото: Мария ЛЕНЦ

Цена вопроса – 80 миллионов рублей. Площадь коттеджа около 1000 квадратных метров. Потенциальным покупателям предлагали четыре спальни, несколько санузлов, бассейн, хамам, сауну и другие атрибуты. С подробностями можно ознакомиться здесь.

Редакция «КП-Красноярск» отправилась «покупать» коттедж, выставленный на продажу. Задача оказалась непростой, ибо мы оказались далеко не первыми желающими посмотреть на штаб-квартиру местной легенды 90-х.

В итоге под видом детей кого-то влиятельного подъехали к пункту назначения. О том, чем это закончилось можно почитать здесь.

8 мая 2020 года. Анатолия Быкова привезли в здание суда Фото: Мария ЛЕНЦ

Однако вскоре с покупкой коттеджа «опрокинули» не только нас, но и всех остальных. Суд арестовал имущество Анатолия Быкова. Потерпевшая сторона подала иск на возмещение морального вреда, в связи с чем все имущество Быкова, включая коттеджи, оказались недоступны к регистрационным действиям. Более подробно об этом почтить можно здесь.

16 июля стало известно, что Анатолия Быкова отправили в карцер на 5 суток. По словам адвоката, пока Быков был на прогулке в его камере начался обыск. Все вещи были разбросаны, а сотрудник СИЗО в это время досматривал холодильник на наличие там чего-либо запрещенного. Делал он это якобы без перчаток, что противоречит всем нормам. Бизнесмен сделал замечание работнику

Фото: с объявления на Авито

Анатолия Быкова все так же обвиняют по пяти уголовным делам. А мы следим за развитием событий.

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