В Красноярке на продажу за 80 миллионов выставлен предполагаемый особняк Анатолия Быкова

В Красноярке на продажу выставлен предполагаемый особняк Анатолия Быкова Фото: Авито

На сайте «Авито» выставили на продажу особняк в Красноярске за 80 миллионов рублей. Предположительно, его владельцем является бизнесмен и политик Анатолий Быков, на которого заведено пять уголовных дел.

Недвижимость на берегу Енисея оценивается в 80 миллионов рублей Фото: Авито

Площадь дома в Удачном с отделкой из мрамора и дерева составляет 1000 квадратных метров. В доме есть четыре спальни, несколько санузлов, бассейн, джакузи, сауна, хамам, спортзал, бильярдная, зимний сад, подсобные помещения. В комплекте идет участок в 56 соток. Собственник готов оплатить все риэлтерские услуги.

Риэлторское агентство не раскрывает информацию о собственнике Фото: Авито

— Это предложение заинтересует успешных, состоятельных людей, которые рассматривают жизнь на живописном берегу могучего Енисея среди высоких сосен. Свежий лесной воздух смешанный с речной прохладой, вид на горы на фоне глубокой синевы неба с белоснежными облаками придают этому месту незабываемое впечатление и особый статус, — говорится в тексте объявления.

Площадь дома составляет 1000 квадратных метров Фото: Авито

Кто является собственником особняка на охраняемой территорией и всего с тремя соседями, в риэлторском агентстве не сообщают.

Вместе с домом на охраняемой территории продаются 56 соток земли Фото: Авито

Анатолий Быков, который в настоящее время находится в следственном изоляторе. В отношении него заведено пять уголовных дел. Расследование по одному из них уже завершено и его рассматривает суд присяжных.

Всю информацию по делу Анатолия Быкова можно прочитать здесь.