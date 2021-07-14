Особняки Быкова, находящегося в СИЗО, арестованы красноярским судом

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Красноярский Центральный суд наложил арест на имущество бизнесмена Анатолия Быкова в рамках одного из уголовных дел. Как сообщает следком, потерпевшая сторона заявила гражданский иск о взыскании морального вреда.

Коттеджи, земельные участки и прочая недвижимость, на сумму более 50 миллионов рублей, арестована по делу о подстрекательстве к совершению убийству бизнесмена Андрея Неколова в 2005 году. Среди прочего: 2 земельных участка площадью более 5 тысяч квадратных метров, жилой дом и постройки, расположенные в поселке Удачном Октябрьского района Красноярска, нежилые помещения в селе Глядень Емельяновского района Красноярского края.

Напомним, что по версии следователей, Анатолий Быков осень 2004 года договорился со своим знакомым об убийстве 42-летнего бизнесмена. За исполнение Быков пообещал 50 тысяч долларов. После того, как стороны ударили по рукам, киллер начал выслеживать жертву, чтобы найти наиболее подходящий момент для убийству.

18 января 2005 года, на Ады Лебедевой, 66, исполнитель подкараулил бизнесмена, и четырежды выстрелили в него. После убийства он скрылся. Быков же заплатил киллеру лишь 10 тысяч долларов. Снижение гонорара он объяснил тем, что знакомый затянул с подготовкой убийства.

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Нет, это не Рио-де-Жанейро*, это… лучше! Особняк Анатолия Быкова, в прошлом алюминиевого короля и теневого хозяина Красноярска, выставили на продажу в элитном микрорайоне Удачный (по соседству с резиденцией губернатора, поселком Сосны). (Для справки, напомним: сам хозяин с 8 мая 2020 года обитает в СИЗО. В отношении его завели несколько дел. (Подробнее)