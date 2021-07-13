Как мы за 80 миллионов коттедж Анатолия Быкова покупали

Объявление о продаже коттеджа на улице Лесной опубликовали еще в 2019-м Фото: Мария ЛЕНЦ

Нет, это не Рио-де-Жанейро*, это… лучше! Особняк Анатолия Быкова, в прошлом алюминиевого короля и теневого хозяина Красноярска, выставили на продажу в элитном микрорайоне Удачный (по соседству с резиденцией губернатора, поселком Сосны). (Для справки, напомним: сам хозяин с 8 мая 2020 года обитает в СИЗО. В отношении его завели несколько дел. Статьи тяжелые: убийства, руководство преступным сообществом, а также уклонение от уплаты налогов. Размер - особо крупный. Пресловутый особняк в Красноярске хорошо известен, находится в одном из самых престижных коттеджных поселков на берегу Енисея. Какое-то время он даже сдавался в аренду посуточно – для свадеб и корпоративов, а сейчас оказался выставленным на продажу).

Коттедж Быкова Фото: Мария ЛЕНЦ

«Мамаша, идемте в закрома»

Объявление о продаже коттеджа на улице Лесной опубликовали еще в 2019-м. Тогда просили 110 миллионов. Но за три года въехать в особняк «Петровича» не захотел никто.

Так что ценник пересмотрели, и теперь дом готовы отдать всего за каких-то 80 миллионов. Свежее объявление появилось на сайте эксклюзивных риелторских услуг (скажем сразу, агентство реальное, и объявление – не фейк). При нем аж 80 фото. Наяды, мраморные колонны, все в дереве и плитке.

8 мая 2020 года. Анатолия Быкова привезли в здание суда Фото: Мария ЛЕНЦ

Текст объявления – хоть и с ошибками, но песня. Причем с самых первых строк: «Предложение заинтересует успешных и состоятельных». Представляете, не только. Вон нас сколько набежало «рассмотреть жизнь на живописном берегу Енисея среди высоких сосен». Не на свои же панельки любоваться – «с видом на огни, с верою в любовь».

Анатолий Быков, май 2020 Фото: Мария ЛЕНЦ

А здесь натурально есть, куда бросить взгляд. «Свежий лесной воздух, смешанный с речной прохладой, вид на горы на фоне глубокой синевы неба с белоснежными облаками придают этому месту незабываемое впечатление, - захлебывается автор от избытка чувств, но тут же возвращается на землю. - И ОСОБЫЙ СТАТУС».

Обыски в коттедже Анатолия Быкова Фото: Мария ЛЕНЦ

«Отпускается только членам профсоюза»

Само собой, проект индивидуальный. Четыре спальни и не меньше санузлов, бассейн на 12 метров, сауна инфракрасная, хамам, джакузи. Еще есть – бильярдная, зимний сад и спортзал. Ну и контрольный «выстрел» – огромный вестибюль с винтовой лестницей.

Фото: с объявления на Авито

Понятно, чужие здесь не ходят. Укромное место, при особняке 56 соток земли. Охраняемая территория и – между прочим - выход к Енисею с собственной же набережной. Гуляй себе: соседей только трое и, подозреваем, у них тоже все в порядке. С личными набережными, в том числе.

Фото: с объявления на Авито

Предложение уникально, оценить его можно только живьем, интригуют продавцы. Публичной информации в описании маловато будет, сколько всего осталось за кадром. Так что состоятельные и успешные, налетай, подешевело!

«Я сын… лейтенанта Шмидта!»

«Посмотрите, какой удивительный дом может стать вашим». Насчет «нашим» - сомнительно, а посмотреть – так хочется! Элементарно, Ватсон – номер есть, звоним риелтору. Правда, понятно, журналистов вряд ли пустит. Нужна легенда. Эх, побудем один день «богатыми и знаменитыми»!

«А вы кто»? – риелтор оказывается опытнейший, «с чуйкой». – «Предупреждаю, нам кого попало на дешевых машинах не нужно. В дом пускаем только реальных покупателей!».

Быков на суде Фото: Мария ЛЕНЦ

Вот засада, на 80-миллионщика в редакции никто не тянет. Поэтому на ходу сочиняем легенду. «Я помощница руководителя, - бойко рапортует корреспондентка Настя, он попросил осмотреть дом». – И как его зовут? – продолжается допрос. – Почему не можете назвать? А вы не из этих, журналистов?

Выход на набережную. Фото: с объявления на Авито

Чудом отбрехались – назначили встречу на следующий день. Оставляем персональные данные «помощницы», называем девичью фамилию, по ней так быстро человека не пробьешь, - забыли сказать, на закрытую быковскую территорию пустят только по паспорту и номеру машины.

«Графа Монте-Кристо из меня не вышло»

...Но следующий день так и не принес радости прикоснуться к желаемому миру роскоши. То ли риелтор что-то почувствовал, то ли реально «пробил» нас по базам данных, но на сотовый просто перестал отвечать, потом и вовсе заблокировал номер.

Фото: с объявления на Авито

- кто так продает!- возмущаемся в редакции. – Что за отношение к покупателям!!!

Но возмущение возмущением, а проникнуть на территорию хочется! Сочиняем вторую легенду, для верности решили отправить двоих, девушку и парня. Назначаем их уже не помощниками, а детьми. Нет, не лейтенанта Шмидта, а того самого тайного олигарха. Звоним с нового номера – ура, кажется, клюнуло!

Фото: с объявления на Авито

Слова словами, а выглядеть при этом надо дорого-богато. Собирали ребят всей редакцией. Кто пожертвовал дорогущие шпильки, кто брюки-классику, сегодня для многих это редкость. А вот с айфоном вышел затык, у всех китайцы да корейцы. Но разобрались, на пару часов выпросили у богатого родственника.

Фото: с объявления на Авито

Впрочем, экипированный пролетариат – это все еще пролетариат. Нужна машина! Не на «Солярисе» же разъезжать богатым наследникам.

Обзваниваем прокаты авто: «Да-да, нужна «Ауди» представительского класса. Скооолько?!» - Полторы тысячи в час. Можно взять минимум на три часа.

Фото: с объявления на Авито

В итоге сбиваем до 1300 – и, скрепя сердце, выписываем в кассе 3 900. А нам всего-то красиво зарулить в ворота. «Вы там хоть сфотайтесь потом у машины, миллионеры Корейко!» – ехидничают коллеги.

«Графа Монте-Кристо из меня не вышло. Придется переквалифицироваться в управдомы»

Наутро – с надеждой на успех предприятия - Володя явился в белой накрахмаленной рубашке, а Катя - при мэйке и на вот таких каблуках. Как только добрались на маршрутках…

Фото: с объявления на Авито

Увы, не сработало. Новую версию зарубили на корню.

– Для кого для кого коттедж смотрите? – снова засомневался риелтор в ответ на повторный звонок. Настороженно посопел в трубку... И в одночасье испарился – перестал отвечать. Так что от «Ауди» пришлось отказаться. Но не пропадать же добру – на шпильках и в рубашке с хрустом - мы прикатили к особняку. Наудачу. Но только «поцеловали дверь», за высокой оградой была тишина. Так что внедрение в буржуйскую жизнь откладывается...

Фото: с объявления на Авито

(*здесь и далее крылатые фразы из книги «Золотой теленок» Ильи Ильфа и Евгения Петрова).

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