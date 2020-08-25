Против Анатолия Быкова завели еще одно уголовное дело

Против Анатолия Быкова возбуждено еще одно уголовное дело. Фото: Мария ЛЕНЦ

Бизнесмен, меценат, политик, криминальный авторитет… Против Анатолия Быкова в Красноярске возбудили новое уголовное дело. Теперь ему инкриминируют еще одно убийство по найму, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России.

Напомним, Анатолия Быкова подозревают в нескольких преступлениях – «Руководстве преступным сообществом», «Умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах по предварительному сговору».

Следствие считает, что Быков был соучастником организации убийства Александра Наумова и Кирилла Войтенко, - они входили в преступную группу, которой управлял авторитет. Показания против него дали еще один заказчик и киллеры. Пока идет следствие, «Петровича» (так называют его в Красноярске) отправили в СИЗО. Там он останется до осени - 3 октября.

Бизнесмена подозревают еще в одном убийстве. Фото: Мария ЛЕНЦ

И только что стало известно: бизнесмен может быть заказчиком еще одного убийства – 15-летней давности.

- Летом 2004 года в поселке Удачный он приказал убить 42-летнего мужчину, руководившему компанией по утилизации промышленных отходов. Пообещал за это 50 тысяч долларов, - рассказывают следователи. – Киллер дал согласие, начал следить за потенциальной жертвой. И утром 18 января 2005 года неподалеку от спуска к гаражам на улице Лебедевой, 66 убил мужчину из пистолета ТТ. Сделал, как минимум, четыре выстрела. Но после убийства получил от Быкова лишь пятую часть от обещанного гонорара.

Бывший в то время начальник ГУВД края Юрий Астахов говорил журналистам: уверен, что преступление скоро раскроют: «столкнулись, вероятнее всего, интересы тех фирм и господ, которые интересуются отходами алюминия. Сейчас во всех фирмах, к которым имел отношение Николов, идут милицейские проверки». Но прошло 15 лет, а ответов до сих пор нет.

По данным следствия, Быков заплатил киллеру только пятую часть гонорара. Фото: Мария ЛЕНЦ

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