После ареста Анатолия Быкова в Красноярске прошли митинги

10 Май 2020 2020-05-10T12:31:20+03:00

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В воскресенье, 10 мая, в Красноярске прошли сразу два митинга – в поддержку и против Анатолия Быкова. Об этом сообщил в своем фейсбуке Владимир Владимиров.

Напомним, 7 мая экс-политик, бизнесмен, меценат и криминальный авторитет 90-х, которому приписывают два десятка убийств, был задержан по подозрению в организации расстрела двух человек в 94-м году. На следующий день Свердловский районный суд избрал меру пресечения – месяц и 26 дней в СИЗО.

А сегодня в Красноярске устроили два несанкционированных митинга. Правда, участников не набралось и полсотни. Акция в поддержку Быкова состоялась у краевой библиотеки. Правда, даже сторонники Анатолия Петровича назвали ее провокацией.

А у СИЗО, где сейчас находится подозреваемый, был еще один митинг – уже против него. Участники призывали задерживать тех, кто помогал Анатолию Быкову.

Если первая акция протекала довольно вяло, говорят прохожие, то вторую завершили полицейские. Мероприятие не согласовано, к тому же это нарушение соцдистанции и режима самоизоляции, заключает Владимир Владимиров.

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ИСТОЧНИК KP.RU