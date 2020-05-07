Задержание Анатолия Быкова: биография «Толи Быка» и хроника криминальных войн в Красноярске

Только появившись, новость про арест («всего-то») красноярского экс-депутата взлетела на верхние строки федеральных новостей – феномен Анатолия Быкова – известного, пожалуй, всей стране. Быков, Петрович, Толя-бык, Бык.

Еще в 1987 году – простой учитель физкультуры и профессиональный боксер. А в начале 90-х – уже криминальный авторитет, затем самый влиятельный человек преступного мира 90-х, которому приписаны десятки кровавых убийств, при этом ни одно не доказано. И «алюминиевый король» – акционер и председатель Совета директоров КрАЗа (Красноярский алюминиевый завод). В разное время контролировавший крупнейшие металлургические и энергетические предприятия региона.

В доме Быкова проходят обыскиФото: Мария ЛЕНЦ

А еще «Робин-Гуд», покровительствовавший ветеранам (чего стоят поздравительные концерты с приглашением звезд - Шуфутинского и пр.), сиротам (детский дом Быкова «Иван да Марья»), сельчанам (возрождал деревню с ласковым названием Глядень), построивший один из самых крупных храмов в Красноярске.

Сиделец (осужден за покушение на убийство) и, наконец, политик, претендовавший на кресло главы региона, но получивший в свое время лишь место в Законодательном собрании края...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1272" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/777465" frameborder="0"></iframe> Задержание Анатолия Быкова. Видео СК РФ.

Вспомним самые громкие события самого смутного времени, о которых писали в СМИ в то время. Это далеко не полный список. Во многих из преступлений так или иначе прослеживается «быковский след».

В доме Анатолия Быкова в "Соснах" работают следователи

1992 год

В то время в Красноярске существовали десятки криминальных группировок. В то время они жили относительно мирно друг с другом, предпочитали договариваться, теребили рынки, общепит, мелких ремесленников. Самыми мощными были авторитеты Липнягов, Толмачев и Борода.

1993 год

Из бригады Липнягова откололся его водитель Бык, захотевший стать авторитетом. Бык (Анатолий Быков) и не стал платить откупные, отчего началась вражда. Вскоре Липнягов был убит. Расправа над ним была показательной: днем несколько мужчин окружили машину и минуты три расстреливали ее из автоматов на глазах многочисленных очевидцев.

В самом конце года в закрытом ночном клубе произошла массовая перестрелка, в которой было убито 7 человек, ранено несколько десятков.

Комментарий Следственного комитета по делу Анатолия Быкова..

1994 год. Передел сфер влияния и алюминиевого рынка

12 мая убит авторитет Юрий Толмачев. Его расстреляли из вентиляционного окошка подвала возле дома. На месте нашли автомат. Киллера схватили и осудили только через 20 лет. Вдова Толмачева приняла наследство и продолжила дело мужа, что очень не понравилось другим авторитетам. Женщина долгое время скрывалась в своей квартире и не выходила. Снайпер застрелил ее через окно.

Июль: неизвестные нападают у подъезда на генерального директора КрАЗа Ивана Турушева. Железным прутом ему сломали кости. Оправившись, но покинул город.

Август: в подъезде своего дома на улице Мира убит владелец первого красноярского казино, бывший второй секретарь крайкома КПСС, президент Красноярского торгового дома, владелец пакета акций КрАЗа и ближайший соратник Турушева Виктор Цимик. Примерно в то же время криминал расправился еще с четырьмя директорами крупных коммерческих структур.

В том году криминальные авторитеты отстреливали друг друга регулярно. От многих только остались прозвища: Синий, Чистяк, Кирюха. Кто-то спасся в тюрьме. Кто-то успел покинуть Красноярск.

1995 год

Вилор Струганов по прозвищу Паша Цветомузыка вышел после 7-летнего заключения из колонии (сидел за похищение человека) и начал сколачивать себе бригаду. По некоторым данным в нее входили до 200 человек. Фактически охранял Анатолия Быкова и был его советником «по силовым вопросам».

1996 год

В июле исчез известный бизнесмен и проректор Сибирского технологического университета Иван Исаев, не вернулся с работы домой (он занимался бензином и лесом). Машину на другой день нашли в районе Николаевской сопки. Спустя год в Енисее, неподалеку от его дачи был найден обезображенный труп: 14 колото-резаных ран, следы пыток, наручники, а к ногам привязаны гири до 32 килограмма. Тело удалось идентифицировать только через 5 лет.

1997 год

На оживленной улице киллеры из серой «девятки» расстреляли «Мерседес», в котором ехали сотрудники охранного агентства «Вольный стиль». Директор агентства Михаил Назаренко был ранен. Его бригада состояла из бывших милиционеров и не считалась с людьми Быкова. Умер спустя два года после операции.

2000 год

В июне убит чиновник краевой администрации Виталий Парфенов. Он курировал оптово-закупочные рынки края. Вышел из служебного «Мерседеса» во дворе своего дома. Из подъезда выбежали двое в масках и на бегу открыли огонь из пистолетов. Четыре пули попали прямо в голову Парфенову. Это видели как минимум два десятка подростков во дворе.

Инсценированное правоохранителями убийство Паши Цветомузыки в Москве. По подозрению в убийстве задержали Анатолия Быкова. Паша оказался жив. В 2015 году Красноярский краевой суд отправил его за решетку на 9 лет, признав виновным в организации 4 убийство в 90-е годы.

Анатолий Петрович в селе Гляден, 2010 годФото: Мария ЛЕНЦ

2001 год. Идет передел игорного бизнеса.

В ноябре бывшего милиционера Сергея Реуцкого учредителя самого шикарного в городе казино «Ессей». Он был другом Михаила Назаренко. Реуцкого заказал конкурент Владимир Жагадло. Ходили слухи, что он помогал вдове друга вернуть его активы, но кому-то это очень не нравилось. Киллер выпустил в него всю обойму пистолета, не менее 11 выстрелов.

2003 год

В августе был ранен Владимир Жигадло (тоже бывший милиционер из команды Назаренко. Киллер находился на крыше и трижды выстрелил в Жигадло. Тяжело раненый в спину, живот и руку, авторитет выжил. Спустя 10 лет его признали виновным в восьми убийствах и отправили за решетку на 22 года.

2005 год

Октябрь. И вновь бывший милиционер, омоновец, друг покойного Сергея Реуцкого, следующий, кому досталось казино «Ессей» - Василий Беркута. Ездил по городу без охраны. Во дворе дома его ждал киллер, трижды выстрели в живот, один раз контрольный в голову. Во рту Беркуты нашли четыре игральные карты «шестерки».

КОММЕНТАРИЙ

Николай Алмаев, юрист, Красноярск:

- Если дело дойдет до суда, то Анатолия Петровича будут судить по статье 102 «старого» уголовного кодекса, УК РСФСР. Сейчас бы его судили по 105 УК РФ. Первая предусматриваем до 15 лет лишения свободы, вторая – до 25, то есть, наказание грозит более мягкое. Что касается срока давности, то по делам об убийстве таких сроков просто не существует. Вернуться к делу могут в любое время.

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