Убийство бизнесмена Андрея Неколова 18 января 2005 в Красноярске: в чем обвиняют Анатолия Быкова

В чем обвиняют Анатолия Быкова? Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня, 25 августа, следственный комитет возбудил новое уголовное дело против бизнесмена и политика Анатолия Быкова. Его подозревают в организации еще одного убийства. Как стало известно «Комсомольской правде – Красноярск», это расстрел предпринимателя Андрея Неколова (или Некола, так называли его в криминальных кругах).

По данным из открытых источников, он занимался переработкой цветных металлов, деревообработкой и намеревался запустить в Красноярске крупное предприятие – завод по переработке бытовых отходов. Открыл для этого свою компанию. Понятно, в почти миллионном городе прибыли были бы огромные. Но на них же претендовали люди «Петровича», так что, получается, Некол перешел ему дорогу.

Дальше события развивались так. 17 января Анатолий Быков отпраздновал 45-летие. А в девять утра следующего дня Некола застрелили. Расправа была быстрой и жестокой. Бизнесмена расстреляли прямо в центре Красноярска – у здания на Лебедевой,66.

Следственный комитет завел еще одно уголовное дело против Анатолия Быкова. Фото: Мария ЛЕНЦ

В тот момент Неколов отправился в гараж у дома – за машиной. И здесь-то его поджидал киллер. Как рассказали следователи, из пистолета ТТ он выпустил в жертву не меньше четырех пуль. Попал в голову и живот – предприниматель умер на месте. У него были с собой документы, какие-то ценные вещи, но убийца не стал их забирать.

… Сейчас организацию этой расправы вменяют Быкову. По версии СК, именно он дал приказ киллеру убрать неудобного конкурента. Это случилось еще летом 2004 года в поселке Удачный. За ликвидацию собирался заплатить 50 тысяч долларов. Убийца заказ принял и исполнил, подкараулив жертву. Но Быков гонорар отдал не полностью – а только пятую часть – 10 тысяч долларов.

Напомним, что Анатолию Быкову инкриминируют участие еще в нескольких преступлениях - «Руководстве преступным сообществом», «Умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах по предварительному сговору». Следователи считают, Быков был соучастником организации убийства Александра Наумова и Кирилла Войтенко, - они входили в преступную группу, которой управлял авторитет. Показания против него дали еще один заказчик и киллеры. Пока идет следствие, Быкова отправили в СИЗО. Там он остается с начала мая до осени - 3 октября.

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