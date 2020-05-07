В Красноярске задержан известный политик и бизнесмен Анатолий Быков

У ворот одного из особняков в «Соснах» стоят люди в масках и с автоматами. При виде проезжающих машин всем своим видом показывают, что останавливаться здесь не желательно. Внутри работает опергруппа, проводятся обыски.

Особняк принадлежит известному в Красноярске политику и бизнесмену Анатолию Быкову. Стало известно, что сегодня, 7 мая, его задержали по подозрению в заказном убийстве, совершенном много лет назад. Фигурируют имена членов организованной преступной группировки еще в первой половине 90-х годов Наумова и Войтенко. По мнению следователей, именно Анатолий Быков заказал их устранение в 1994 году киллеру Татаренкову по кличке Татарин. И именно этот самый Татарин, спустя 26 лет после убийства дал показания на бывшего сотоварища, а ныне бизнесмена Быкова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="400" height="226" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/777458" frameborder="0"></iframe> ОМОН рядом с домом Быкова. Видео: Владимир Владимиров.

Преступление, в котором подозревают Быкова, относится к тому периоду, когда он имел большое влияние в Красноярске. Его даже называли самым влиятельным криминальным авторитетом края. Он возглавлял совет директоров Красноярского алюминиевого завода и Федерацию бокса России. Помимо этого, контролировал гостиницы, автосервисы, казино, ночные клубы, розничную торговлю. По информации СМИ того времени, напрямую или косвенно помогал Владимиру Татаренкову получить контроль над Саянским алюминиевым заводом, планируя тем самым подмять под себя два крупнейших производства алюминия в России. Во всяком случае, такая версия звучала в расследованиях тех лет.

В 1994 году на Анатолия Быкова было совершено покушение, когда он находился в своей машине. Сам он не пострадал, но в покушении обвинил Войтенко и Наумова. Вскоре после этого оба были убиты. Если ли связь между покушением на Быкова и смертью Войтенко и Наумова – именно это сейчас и пытаются выяснить следователи.

Добавим, что на счету Татаренкова несколько убийств, в 2012 году его посадили на 13,5 лет. Почему-то он решил заговорить. Это будет громкое дело и громкое расследование. Следим за ходом дела.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="380" height="288" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/451605" frameborder="0"></iframe> Криминальный авторитет Владимир Татаренков утверждает, что его дело сфабриковано. 2011 год.Андрей МОСКОВ

Мнения политаналитиков, журналистов, Красноярск:

Дмитрий Полушин:

- Едва ли кто-то свяжет это исключительно с криминалом, той истории уже столько лет, она пропахла нафталином, дело вели десятки следователей и не собрали доказательств.

Это политическая истории, я ее связываю с тем, что в апреле закончился срок криминального фильтра Анатолия Петровича (В 2002 году Быкова осудили на 6,5 лет условно за покушение на убийство Вилора Струганова. До 2020 года, - 15 лет с момента погашения судимости (а с Быкова в 2005 году ее сняли условно-досрочно), он не мог участвовать в выборах, - прим. Ред.).

Не удивлюсь, что уголовное дело построится на показаниях одного человека, Татаренкова, который отбывает наказание. Которому, возможно, посулили более комфортную камеру, и который дал показания за послабление режима. Раньше он помалкивал, а сейчас к нему нашли подходы. Задача? С условным сроком поставить полный заслон для участия в выборах. Но у Быкова хорошие адвокаты. В прошлый раз его защищал знаменитый Генрих Падва, да и непросто будет доказать вину спустя 25 лет.

Сергей Комарицын:

- Татарина опять раскрутили? Чего-то подобного надо было ожидать. Думаю, никто не собирается его надолго закрывать. Речь идет о том, что в этом году нет больших выборов, есть только муниципальные, но на следующий год – и в Госдуму, и так далее, Быков не скрывал, что собирается участвовать. Ему дают понять, что не надо этим заниматься. Хотя то, что у него большие шансы, я сомневаюсь. Время прошло, сменились поколения, и сам Анатолий Петрович не тот, что был в конце 90-х годов. Но как раздражающий фактор он существует.

Юрий Москвич:

- В последнее время Анатолий Петрович Быков наращивал свои потенциалы, чтобы вернуться в реальную политику. Он дождался срока, который позволяет ему это делать. С другой стороны, выборы слишком далеко. Возможно, есть другие причины его задержания. Финансовые. Возможно, конфликт экономических интересов.

Александр Чернявский:

- Сюжет с задержанием – федеральная тема, прежде всего. Он был в разработке не просто много лет, а несколько десятилетий. Это фигура такого масштаба и такого профиля, что никогда не остается вне поля зрения силовиков. Судя по всему, речь идет о привете из 90-х годов. Если правда, что дал показания Владимир Татаренков, который отбывает наказание, это достаточно серьезно для Анатолия Петровича. Последствия политические тоже, конечно же, будут. Для всех оппозиционных партий его задержание выгодно – он получил в конце апреля право вновь идти на выборы лично, это существенный капитал. Он отщипнул бы у всех партий. Во власти, думаю, в печали никто не находится по поводу сегодняшних событий. Быков всегда был одним из основных раздражителей. То, что с доски политической он смахивается, вызовет у многих позитивные эмоции. Отношение населения - неоднозначное. Часть публики его поддерживает еще с нулевых годов, как некого Робин Гуда. Но для многих его эпоха не просто ушла, они ее не знают. Как это скажется, невозможно пока прогнозировать. Может, Анатолий Быков посидит несколько дней и выйдет. Но мне кажется, ситуация для него складывается серьезная.

ДОСЬЕ «КП»

Анатолий Быков

- Родился 17 января 1960 года в селе Еловка в Иркутской области, в 1961 году семья переехала в Назарово.

- Образование – 8 классов средней школы, окончил Назаровский строительный техникум по специальности «промышленное и гражданское строительство». Затем Красноярский государственный педагогический университет по специальности «физическая культура и начальная военная подготовка».

- Служил в рядах Советской армии в 1979 – 1981 годах.

- В 1990 году переехал в Красноярск и работал в небольших фирмах.

- В большой бизнес начал пробираться в 1992 году, когда выкупил 10 % акций Красноярского алюминиевого завода.

- Председатель Совета директоров Красноярского алюминиевого завода – в 1998 – 2000 годах.

Комментарий Следственного комитета по делу Анатолия Быкова..

- В разные годы контролировал: Красноярский алюминиевый завод, Красноярский металлургический завод, Красноярскэнерго и Красноярскую ГЭС, Ачинский глиноземный комбинат и Ачинский нефтеперерабатывающий завод, Красноярскую железную дорогу, банк «Металэкс».

- Депутат Законодательного собрания Красноярского края в 1997 – 2016 годах.

- В 1999 – 2003 годах был несколько раз осужден, затем амнистирован с последующим снятием судимости.

- Меценат и благотворитель. Финансировал строительство храма Архистратига Михаила и чуда его в Хонех, синагоги и мечети в Красноярске. Выделял средства на печать книг о городе и крае, в том числе по их истории. Финансировал строительство школы и детского дома в Красноярске. С его помощью были открыты мемориальный комплекс героям Советского Союза в Канске, монумент погибшим в Великую отечественную войну в Октябрьской районе краевого центра и многое другое.

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Вот версия следствия. В первой половине 94 года у Александра Наумова (23-летнего члена возглавляемой Быковым группировки) произошел с ним конфликт. По мнению Наумова, Анатолий Петрович несправедливо распределял доходы от их деятельности. А точнее – большую часть оставлял себе. (Подробности)

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