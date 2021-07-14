В Красноярске следком арестовал особняк Анатолия Быкова, выставленного две недели назад на продажу за 80 миллионов рублей

Коттедж Анатолия Быкова Фото: ИВАНОВА Диана

Продажа особняка красноярского бизнесмена Анатолия Быкова в поселке Удачном за 80 миллионов закончилась фееричным провалом. 13 июля загородный дом был арестован Центральным судом вместе с другим имуществом предпринимателя. Как оказалось, потерпевшая сторона по уголовному делу, где Быков проходит обвиняемым, подала иск на возмещение морального вреда.

(Напомним, особняк Анатолия Быкова в Удачном ранее не был арестован. На часть имущества в октябре 2020 года накладывалось ограничение, но это принадлежащие Быкову земельные участки и строения под Красноярском. Сумма арестованного имущества тогда составила 81 миллион 36 тысяч рублей, - этого достаточно для обеспечения задолженности по делу о неуплате налогов на сумму 78 миллионов 640 тысяч).

«Недолго музыка играла…»

Новость о том, что дорогущий особняк Быкова выставлен на продажу, довольно быстро разнеслась по Красноярскому краю - из СМИ об этом не написал, как говорится, только ленивый. На одном из сервисов 1 июля было опубликовано объявление с большим количеством фотографий и ненавязчивым описанием, зазывающим увидеть всю эту роскошь воочию. Корреспонденты «Комсомолки» попытались записаться на осмотр как потенциальные покупатели, но, увы, потерпели неудачу.

Смотрим, этот ли коттедж на Авито Фото: ИВАНОВА Диана

- Сегодня уже посмотреть дом не получится, оформлением пропуска нужно заниматься заблаговременно, в пятницу, 9 июля, "кочевряжился" агент. - Особняк совсем недавно выставлен на продажу, куда торопиться, дом никуда не денется, его до понедельника точно не купят, уверяю вас.(Более подробнее о наших приключениях и попытке «купить» дом Быкова можно прочитать здесь)

Фото: с объявления на Авито

Знал бы товарищ риэлтор, что дом как раз очень может куда-нибудь деться!

Ожидание/реальность

Гром грянул 13 июля: краевой следком сообщил, что наложен арест на новое имущество бизнесмена: земельные участки, нежилые помещения и тот самый коттедж. Все, включая знаменитый дом, оценили в более скромную, против заявленной в объявлении, сумму: около 50 миллионов рублей.

Фото: с объявления на Авито

Напомним, что по версии следователей, Анатолий Быков осенью 2004 года договорился со своим знакомым об убийстве 42-летнего бизнесмена. За исполнение Быков пообещал 50 тысяч долларов. После того, как стороны ударили по рукам, киллер начал выслеживать жертву, чтобы найти наиболее подходящий момент для убийству.

18 января 2005 года, на Ады Лебедевой, 66, исполнитель подкараулил бизнесмена, и четырежды выстрелили в него. После убийства он скрылся. Быков же заплатил киллеру лишь 10 тысяч долларов. Снижение гонорара он объяснил тем, что знакомый затянул с подготовкой убийства.

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