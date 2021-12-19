Суд арестовал супруга ачинской кассирши, укравшей 23 миллиона рублей. Фото: соцсети Дениса Григорьева

Ачинский горсуд арестовал Дениса Григорьева – супруга ачинской кассирши Анны Григорьевой, укравшей из банка 23 миллиона рублей. Об этом сообщает «Запад24» со ссылкой на собственный источник.

Пока неизвестно в чем конкретно подозревают Григорьева. Ранее полицейские проверили его на полиграфе, однако обвинений не последовало. Он даже ездил из Ачинска в Москву на ток-шоу где так же прошел полиграф. Эксперты к словам Григорьева отнеслись с недоверием. Кроме того, у не оставались непогашенные долги почти в миллион рублей.

Напомним, что кассирша Анна Григорьева пропала 7 декабря в Ачинске Красноярского края. Вместе с девушкой из банка, в котором та работала, исчезли 23 миллиона рублей.

Искали Анну Григорьеву неделю. В итоге 14 декабря она сама сдалась полиции после разговора с матерью. В ее отношении заведено уголовное дело «присвоение и растрата». Григорьевой грозит до 10 лет колонии. Местонахождение денег остается неизвестным.

В МВД подтвердили арест Дениса Григорьева. Его заключили в СИЗО на 1 месяц 21 день:

- В ходе расследования резонансного уголовного дела, следователем МО МВД России «Ачинский» Красноярского края установлено, что к преступлению причастен 30-летний супруг фигурантки. 17 декабря он был задержан полицейскими. 19 декабря судьей Ачинского горсуда удовлетворено ходатайство следователя, и мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 21 день, до 7 февраля 2022 года, - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

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