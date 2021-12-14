Видео допроса кассирши из Ачинска Анны Григорьевой, укравшей из банка 23 миллиона рублей, опубликовало МВД

Фото: стопкадр из видео МВД по Красноярскому краю

Видео допроса кассирши из Ачинска Анны Григорьевой, укравшей из банка 23 миллиона рублей, опубликовали в МВД по Красноярскому краю. Ее подозревают по статье «присвоение или растрата», Анне грозит до 10 лет колонии.

Полная женщина в кофте с черным капюшоном, в очках, - в кабинете следователя. Это начало допроса Анны Григорьевой из Ачинска, укравшей 23 миллиона рублей. Пока не известно, что она скажет - следователь только зачитывает права подозреваемой. А вопросов у следствия много - как совершила кражу, был ли подельник, куда делись деньги, и многое-многое другое.

Как сообщает телекомпания "ОСА", на допросе, который длился с 14 до 15 часов, она признала, что подозрения в отношении нее обоснованны. Но про деньги во время допроса не говорили.

Напомним, что Григорьева пропала в ночь на 7 декабря с 23 миллионами рублей. Ее искали неделю, за это время появилось около десятка различных версий исчезновения кассирши. Но 14 декабря она сама сдалась полиции после разговора с матерью.

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